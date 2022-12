GF Vip, parole pesanti di Edoardo ad Antonella. Stavolta sono volate parole grosse tra i due concorrenti che ormai da giorni stanno vivendo una fase molto complicata del loro rapporto. Fin dall’inizio tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi la relazione è stata caratterizzata da liti e scenate di gelosia, ma ultimamente sembra si sia superato il limite. Tanto che ormai sono in tanti a scommettere che il capolinea sia vicinissimo.

Ormai i due non perdono occasione per lanciarsi frecciatine. Dopo la pesante discussione con Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia Antonella ha accusato il fidanzato di lasciarla sempre da sola contro tutti. Poi Edoardo ha provocato Antonella dicendole: “Vieni, vieni, dormi qua va, ti faccio vedere pure una cosetta se vieni…”. La spadaccina non ha risposto ed è andata a struccarsi. Poi Edo ha cercato di nuovo il confronto: “Tanto ti consolerai molto presto, lo so come sei fatta, lo so già come farai, ti conosco. Sono falso eh? Perché sono falso? Dimmi un motivo per il quale sarei falso”.

Edoardo Donnamaria si sfoga: non ne può più di Antonella

Dopo la lite con Edoardo Donnamaria a causa della discussione con gli Incorvassi Antonella Fiordelisi ha confidato ad Antonino Spinalbese di non sopportare più la situazione. Ma pure il volto noto di Forum sembra essere arrivato al limite. E così si è sfogato con Edoardo Tavassi, con il quale ha un ottimo rapporto di amicizia nonostante non vada a genio proprio ad Antonella.

“Io cerco di vedere questa cosa da fuori – le parole di Edoardo Donnamaria – Lei ha questi atteggiamenti che già visti da fuori non piacciono, visto che entra in ogni discussione per fomentare non è una cosa che piace alle persone nomali, in più lei lo fa con me. Ti fa vedere che lei sta bene e tu stai male, fa la scema in continuazione, vuole farmi rosicare. Non c’è un giorno che io sono stato con lei tranquillo che lei non mi facesse tiri strani per farmi innervosire. A me non va di fare la guerra tutti i giorni. Lei ha dei cambi di personalità netti, dove non guarda in faccia a nessuno. Piglia, va e fa delle cose brutte”.

Parole davvero pesanti che forse segnano l’inizio della fine per i Donnalisi. Intanto, per non farsi mancare niente Antonella è entrata ancora una volta in rotta di collisione con Oriana Marzoli per via di frasi inesatte che hanno fatto discutere la modella venezuelana con Sarah Altobello. Poi quando Edoardo ha discusso con Antonino l’influencer partenopea ha dato ragione a quest’ultimo invece che al fidanzato. Insomma, pare proprio che la coppia stia per scoppiare…

