Giaele De Donà bacia Andrea Maestrelli al GF Vip. È successo durante la serata del 4 gennaio 2023. Tra l’altro non è la prima volta che capita una roba del genere. Qualcuno ricorderà infatti quando, lo scorso novembre, sempre la bella Sofia ha baciato con grande passione Attilio Romita per via del gioco della bottiglia. Ora ci risiamo, per il medesimo gioco, la De Donà ha rispettato fedelmente le condizioni richieste e ha dato un bacio appassionato ad Andrea Maestrelli (ben due volte).

Ma non è finita, perché nella lunga serata di Sofia Giaele, c’è stato anche ampio spazio a delle dure confessioni sul suo passato. In particolare la ricca moglie dell’imprenditore Bradford Beck, ha fatto sapere a Luca Onestini che da piccola ha dovuto fronteggiare per parecchio il bullismo. Giaele infatti ha raccontato di averlo subito nel periodo scolastico e che gli stessi l’hanno non poche volte umiliata sui social. Ha detto Giaele: “Se andate su Twitter e scrivete il mio nome escono delle cose terribili. Ho subito del vero bullismo. Mi hanno offesa ovunque in tanti tweet”.

Leggi anche: “L’ho fatto con Luca Onestini…”. Spifferata top di Giaele, vede la vippona e confessa il ‘fattaccio’





Giaele De Donà bacia Andrea Maestrelli al GF Vip

E ancora: “Facevano anche dei fotomontaggi e modificavano le mie foto. Se fai una ricerca escono delle robe oscene. Quando sono entrata al GF Vip ho raccontato agli autori che alle superiori ho dovuto cambiare varie scuole per problemi di bullismo. Le persone che mi hanno bullizzata da ragazza sono le stesse che poi di recente dicevano che non ero sposata e che mie ero inventata il matrimonio”.

Poi Giaele dice: “Il GF nella seconda puntata è andato nel mio paese ad intervistare le persone e io ho dovuto mostrare il certificato di matrimonio. Tra gli intervistati c’era uno dei miei bulli, che davanti la telecamera diceva di non credere al mio matrimonio. Uno l’ho riconosciuto di sicuro, quindi si tratta delle stesse persone. Io ho cambiato cinque scuole, mi sono dovuta trasferire a Milano”.

Conclude la De Donà: “Guarda che anche Alfonso Signorini se n’è accorto. Dopo che hanno intervistato le persone del mio paese ha detto: ‘Hai dovuto cambiare delle scuole e ti sei trasferita, abbiamo visto che non sei molto amata nella tua città. Dicono che non sei sposata davvero’. Dopo quasi 10 anni questi continuano, dopo che mi hanno fatto passare gli anni più brutti della mia vita”.

Leggi anche: “Disgustosa”. Giaele, fuori dal GF Vip la bomba choc del fratello sul marito Brad