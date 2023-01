“Disgustosa”. Giaele, fuori dal GF Vip la bomba choc del fratello sul marito Brad

Giaele De Donà sbugiardata dal fratello. L’avvenente vip sta proseguendo la sua avventura all’interno della Casa più spiata d’Italia, quella del GF Vip. Ormai lei è una delle protagoniste ed è anche molto amata dal pubblico. Sposata con un ricco manager statunitense, Bradford Beck, Sofia Giaele ha dichiarato che il loro è un rapporto ‘libero’. Fatto sta che il suo avvicinamento ad Antonino Spinalbese ha fatto comunque discutere.

Un amico di famiglia, inoltre, ha fatto sapere che lo stesso Bradford si era risentito: “è arrabbiato perché lei ha reso note cose segrete del loro rapporto. Perché sì, hanno un legame aperto, ma che non può essere accessibile in profondità. Lui ha degli incarichi importanti e istituzionali e voleva rimanere nell’ombra”. Rimanere nell’ombra con la moglie al GF Vip è cosa praticamente impossibile. Ora, però, sui due scoppia un nuovo caso, alimentato dalle parole del fratello di Sofia Giaele De Donà.

Il fratello di Giaele la sbugiarda: “Una cosa disgustosa…”

Nelle scorse settimane Sofia Giaele De Donà ha rivelato che il marito avrebbe aiutato economicamente la sua famiglia. Dichiarazioni che però sono state categoricamente smentite dal fratello Matthias: “Ho trovato una cosa disgustosa e fuori luogo da parte di mia sorella, dice che suo marito mantiene la sua famiglia economicamente. Ho un padre e utilizzo la sua carta, grazie a Dio, e mia madre ha i suoi soldi messi in banca”.

In seguito Matthias De Donà ha chiarito il suo pensiero parlando ancora di Bradford Beck: “Lo amiamo, fa parte della famiglia, ma non per i suoi soldi, da lui non abbiamo visto un euro, com’è giusto che sia”. Il giovane ha affidato il suo sfogo ad un video pubblicato sui social: “Perchè dovrebbe darci dei soldi? Quello che fa per noi è darci un po’ di spensieratezza e farci sentire amati. Poi ha portato in vacanza mia mamma, è stato con lei per Natale. Queste sono le cose che valgono ed è l’amore che mostra”.

Matthias De Donà contro la sorella Giaele dopo alcune sue dichiarazioni #gfivip #gfvip7 pic.twitter.com/dqg5zgS7NK — disagiotv (@disagio_tv) January 2, 2023

Infine Matthias De Donà ha risposto a chi lo ha criticato: “Invece di fare i moralisti, non state a parlare se non sapete. Basta parlare di soldi, anche perchè non è la verità. Mia sorella non so perchè dica queste cose”. Sulla sorella ha poi aggiunto: “Lei non è così, non la conosco. Ha detto delle cose non vere, delle cavolate. Spero non si faccia influenzare da altri adesso. Anche perchè queste cose non piacciono a nessuno”.

