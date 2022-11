Grosse preoccupazioni per Giaele De Donà al GF Vip 7. Dopo la puntata di lunedì 21 novembre, la sua situazione psicologica è decisamente peggiorata e ora il rischio è che si sia per concretizzare qualcosa di molto negativo. Il suo timore sta aumentando di ora in ora e nella sua testa sta balenando un’ipotesi, che non le sta facendo dormire sonni tranquilli. La notizia più brutta potrebbe infatti arrivare da un momento all’altro e lei sicuramente reagirebbe a tutto questo in maniera tutt’altro che serena.

Momento no per Giaele De Donà: il GF Vip 7 è indubbiamente un importantissimo trampolino di lancio per lei e per tutti coloro che stanno prendendo parte al reality show, ma oltre agli aspetti positivi ce ne sono altri che non sempre permettono di rimanere tranquilli. E in queste settimane si è creata una dinamica molto significativa, che potrebbe stravolgerle la vita forse in modo definitivo. In particolare, l’ultimo incontro avuto con la sua amica Taylor Mega l’ha messa ancora maggiormente in crisi emotiva.

Giaele De Donà preoccupata al GF Vip 7: teme di perdere il marito

L’ansia di Giaele De Donà è ormai predominante al GF Vip 7. Il suo umore si è abbassato tantissimo dopo che è cascata in atteggiamenti espliciti con Antonino Spinalbese. Nonostante ora si sia allontanata dall’ex di Belen Rodriguez, non può ovviamente cancellare ciò che è successo in passato e soprattutto le sue affermazioni. Ha sempre confessato di avere un’attrazione nei confronti del coinquilino e questo potrebbe riverberarsi negativamente sulla sua vita privata. Con una scelta che potrebbe provocarle un grosso guaio.

Questa sua vicinanza passata ad Antonino potrebbe aver messo a repentaglio la stabilità matrimoniale col marito Bradford Beck, il quale ha manifestato insofferenza e gelosia. E lei ha dichiarato nella casa: “Ho paura di sentirmi dire qualcosa che non voglio, la mia paura è che noi ovviamente nonostante questo rapporto aperto, non siamo mai arrivati a dire che ci piace uno o che mi interessa uno. E ho paura proprio perché io l’ho detto. Spero che questa cosa lui la capisca, però ho un po’ di dubbi. E se non mi perdonerà?”.

Giaele De Donà ha paura che il marito Bradford possa non perdonare il suo comportamento avuto con Spinalbese e che possa decidere anche di lasciarla. Così facendo, a causa della sua partecipazione al GF Vip 7, il suo matrimonio fallirebbe ma questo non è un obiettivo che la gieffina vorrebbe raggiungere visto che ama il coniuge.