Era previsto l’ingresso nella casa del GF Vip di Taylor Mega per fare una sorpresa a Giaele De Donà. Taylor Mega ha dapprima incontrato Edoardo Tavassi e poi ha raggiunto il giardino per vedere la vippona. Nei giorni scorsi l’ospite del GF Vip ha detto di aver avuto un flirt sia con lei che con Alberto De Pisis, come lei stessa ha rivelato. “Alberto è sempre stato gay, non ha mai guardato una donna con interesse”, spiega Taylor Mega. “Poi qualche anno fa eravamo a Cortina, ci siamo guardati ed è scattato qualcosa”. La modella avrebbe capito di essere attratta da lui.

Poi aveva confessato aver avuto un flirt con Sofia Giaele, durante il suo matrimonio con Bradford. “L’ho conosciuta in Sicilia, insieme al marito. Lo scorso anno poi ci siamo fatte da sole una vacanza a Capri e lì è scattata l’attrazione”, spiega la modella. “Di lei mi ha colpito la sua forte personalità. Allora era già sposata, ma non si può parlare di tradimento considerando che lei e Brad sono una coppia aperta”.

GF Vip, la storia tra Giaele De Donà e Taylor Mega: i dettagli hot

Da quando è entrata al GF Vip 7 Giaele De Donà ha sempre raccontato tanto della sua vita privata. Oltre alla questione del matrimonio aperto con suo marito Brad Beck, ha spiegato la sua particolare amicizia con Taylor Mega. “L’ultima amica che ho adesso, a cui sono più legata, Taylor, le ho subito detto: guarda, diamoci dei limiti perché esteticamente sei una bellissima ragazza. C’è stato qualcosa anche con lei”. Tra loro, quindi, è nata non solo un’amicizia, ma anche un’attrazione fatale, seppur durata poco.

E nel giardino della casa Taylor Mega e Giaele De Donà hanno confermato di essere state a letto insieme durante una vacanza a Capri. Alfonso Signorini ha mostrato alcune recenti dichiarazioni fatte da Taylor e ha chiesto: “Avete avuto una relazione anche sessuale mi pare di capire?”. La Mega ha confermato tutto: “Allora Alfonso, diciamo che eravamo a Capri, lei passava nuda in camera e qualcosa è capitato… È una bella ragazza…”. E la vippona ha aggiunto: “Ci siamo divertite”.

Poco prima di incontrare Giaele De Donà, Taylor Mega ha visto Edoardo Tavassi dal momento che il vippone ha sempre detto che l’influencer è il prototipo della sua donna ideale. “È un ospite che mi fa ridere, è molto simpatico, è anche un bel ragazzo. Poi ci sa fare, è romano”, ha detto la modella non appena ha incontrato il concorrente mentre il diretto interessato ha pensato bene di inginocchiarsi e di chiederle scherzosamente la mano. “Quanto sei bella. Entri? Sei il prototipo della mia donna ideale”, ha ribadito Edoardo Tavassi.