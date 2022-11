Problemi al GF Vip 7 tra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese. La situazione nella casa è diventata molto tesa nelle ultime ore e la concorrente è andata completamente fuori di sé. Ne ha discusso apertamente e ovviamente le telecamere hanno indugiato su di lei, tenuto conto che si era creata una dinamica molto interessante. Un gesto del gieffino non è stato proprio perdonato dalla donna, che lo ha accusato di non essere una persona vera. E chissà se non arriverà un ulteriore scontro tra non molto.

Il GF Vip 7 si è infiammato grazie a Giaele De Donà, che si è scagliata contro Antonino Spinalbese. In primis gli ha detto in faccia cosa ne pensava a tal riguardo, poi ha confidato tutto alla compagna di avventura Micol Incorvaia. Intanto, a proposito del reality show, si è saputo di un clamoroso rifiuto di Franco Oppini a entrare nella casa più spiata d’Italia. L’attore ha detto no ad Alfonso Signorini, nonostante l’ottima offerta economica, per lavorare a teatro insieme alla conduttrice Barbara D’Urso.

GF Vip 7, lite tra Giaele De Donà ed Antonino Spinalbese

Dunque, al GF Vip 7 Giaele De Donà si è scagliata contro Antonino Spinalbese. Parlandone con Micol ha rivelato di essersi molto arrabbiata e di reputarlo ormai un falso, alla luce di quanto le è stato detti dall’ex fidanzato di Belen Rodriguez. Si è partiti con un gioco, ma poi la situazione è degenerata e c’è chi davvero si è infastidito per le parole dette dai coinquilini. Una di queste la moglie di Bradford Beck, che non è rimasta in silenzio e ne ha dette quattro non solo direttamente a Spinalbese, ma anche alla Incorvaia.

Giaele ha esclamato: “Mi viene a dare a me della maleducata, ma se mi dice sempre che sono dolce. Dopo tutto il tempo che passiamo insieme non mi ha riportato degli esempi e gli ho detto ‘sei un falso’. Poi me ne sono andata. Sei un infantile, quando stavi male mi sono messa a prendere tutti i vestiti e il giorno dopo si vede che ci tieni a me, una persona maleducata se ne sarebbe fregata. Mi ritengo tutto nella vita, ma non maleducata”. Arriveranno delle scuse da Antonino? Difficile ipotizzarlo in questo momento.

Antonino Spinalbese ha quindi dato della maleducata alla compagna di reality Giaele De Donà, durante il gioco della verità organizzato dal programma. Ma lei mai si sarebbe aspettata di ascoltare quelle parole provenire dalla bocca dell’ex di Belen, che l’ha dunque delusa fortemente.