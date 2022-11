Al GF Vip non si parla d’altro: fa discutere il video di Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli sotto le coperte. Non si è visto nulla, in compenso si è sentito qualcosa. Anche Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono ‘appartati’ a letto quella stessa notte e proprio con l’influencer campana l’ex di Belen ha svelato qualche dettaglio in più: ha parlato di “nottata movimentata” con Oriana, di quello che sente per lei e di cosa è successo sotto quelle coperte.

Insomma prosegue spedita l’amicizia speciale tra Antonino Spinalnese e Oriana Marzoli. Qualche notte fa sono sempre rimati sotto le coperte, ma l’audio lasciato aperto secondo i telespettatori che si trovavano a seguire la diretta del GF Vip su Mediaset Extra, sul sito o sull’app è abbastanza eloquente. Nel video ripreso dalle telecamere della regia 1 del GF Vip che vede protagonisti Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli di hot ci sono solo i rumori, che sembrano rimandare a baci e non solo, sostengono i fan del GF Vip.

Antonino Spinalbese ha confidato ad Antonella Fiordelisi di essersi “lasciato andare” in camera da letto e anche di essere già abbastanza preso dalla spagnola, come riporta il sito Biccy: “Se voglio far coinvolgere solo lei o voglio coinvolgermi anche io? Ma dai si vede, io sono già coinvolto da lei altrimenti non avrei fatto certi passi. Se non lo vedete è perché io di mio sono molto freddo, questo lei non l’ha capito”. “Poi c’è anche da dire che il mio scherzare con lei le tira fuori delle cose che a me piacciono da morire. Lei quando reagisce in modo brusco così mi diverte e allo stesso tempo dice delle cose con il suo corpo, con i suoi occhi, che mi piacciono di più di certi comportamenti da fidanzatini”, ha continuato l’hair stylist.

Nel frattempo sta girando sul web un altro video che riguarda sempre Antonino Spinalbese. Questa volta niente di intimo. Anzi, si tratta di qualcosa di divertente che vede protagonista l’ex di Belen Rodriguez e che ha strappato un sorriso sia in casa, sia a tutti coloro che seguono la diretta del reality. Antonino era in giardino a parlare con Sarah Altobello quando all’improvviso nota la sua maglietta sporca: un piccione ha fatto i suoi bisogni che sono caduti dall’alto addosso all’hair stylist.

Antonino non si è scosso più di tanto e ha detto: “Mi ha ca**to un piccione. Questa porta fortuna, grazie!“. Sarah Altobello, lì presente in giardino è intervenuta e ha iniziato a dire: “Un piccione, ti ha ca**to un piccione“. Un momento della giornata che ha strappato un sorriso agli spettatori da casa. Ora non resta che attendere la prossima puntata del GF Vip per capire come sarà approfondita da Alfonso Signorini “l’amicizia speciale” tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli.