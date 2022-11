Ha fatto presto il giro della rete il video con Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli sotto le coperte. Quella di mercoledì scorso è stata sicuramente una notte di passione al GF Vip 7, anche se non si è visto niente. Ma si è sentito: per il pubblico del reality l’audio lasciato aperto dalla regia è infatti inequivocabile.

Anche Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono ‘appartati’ a letto quella stessa notte e proprio con l’influencer campana l’ex di Belen ha svelato qualche dettaglio in più: ha parlato di “nottata movimentata” con Oriana, di quello che sente per lei e di cosa è successo sotto quelle coperte.

Antonino e Oriana GF Vip 7, cosa è successo sotto le coperte

Antonino ha confidato ad Antonella di essersi “lasciato andare” in camera da letto e anche di essere già abbastanza preso dalla spagnola, come riporta il sito Biccy: “Se voglio far coinvolgere solo lei o voglio coinvolgermi anche io? Ma dai si vede, io sono già coinvolto da lei altrimenti non avrei fatto certi passi. Se non lo vedete è perché io di mio sono molto freddo, questo lei non l’ha capito”.

“Poi c’è anche da dire che il mio scherzare con lei le tira fuori delle cose che a me piacciono da morire. Lei quando reagisce in modo brusco così mi diverte e allo stesso tempo dice delle cose con il suo corpo, con i suoi occhi, che mi piacciono di più di certi comportamenti da fidanzatini”, ha continuato Antonino per poi entrare più nei dettagli. Sia su quello che prova per lei che su ‘quella notte’.

Avete visto la faccia di Antonella quando Nino gli ha detto io mi sono lasciato andare con lei nel letto? 😂😂😂#gfvip — Sei un Grande (@Profilo20221) November 17, 2022

Oriana e Antonino realizzeranno finalmente il sogno di Sonia donandoci una gravidanza in Casa#GFvippic.twitter.com/cJc0lBXy0H — Paola. (@Iperborea_) November 17, 2022

Ovviamente è presto per parlare di chissà quali sentimenti, “non è che posso dare chissà quali conferme siamo qui dentro insieme da poco più di una settimana. Poi ben venga il fidanzamento se il mio istinto mi dirà di fare quel passo”, ha detto. E poi: “Io non mi lascio andare? No, non hai capito, io mi sono lasciato andare, ci siamo lasciati andare. Io ieri notte sono andato con lei nel letto…”. Insomma, chi aveva qualche dubbio su cosa fosse successo ora non ce l’ha più…

Antonella è rimasta un po’ spiazzata quando Antonino le ha confessato di ‘essersi lasciato andare’ ma gli ha consigliato di andare oltre l’aspetto fisico perché convinta che lei gli “interessi tanto” e che Oriana “non è come le altre con cui hai giocato”: “Dovresti dare qualche certezza in più a questa ragazza”.