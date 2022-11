GF Vip hot la notte scorsa e non solo tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Anche un’altra ‘coppia’ della Casa è stata beccata sotto le coperte, con un audio lasciato aperto dalla regia che a detta di tanti utenti lascia spazio a pochi dubbi. Ma andiamo con ordine partendo dai cosiddetti Donnelisi.

Edoardo e Antonella, che hanno un flirt già da settimane, insieme a letto hanno creato qualche problema ad Alberto De Pisis, inquadrato dalla regia mentre non riusciva a dormire e sembrava ascoltare quello che avveniva vicino a lui. A un certo punto però si è alzato contrariato ed è andato in cucina da Edoardo Tavassi.

GF Vip hot: l’audio lasciato aperto sotto le coperte

“Oh tu hai dato buonanotte 7 ore fa”, gli ha detto. E la risposta di Alberto: “Sono successe un sacco di cose nel frattempo”, riferendosi evidentemente alla notte ‘hot’ al GF Vip. Ma, si diceva, non solo tra Edoardo e Antonella, che comunque non sarebbe una così grossa novità. Ma anche tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli, la cui ‘amicizia speciale’ sembra proseguire spedita.

Daniele Dal Moro, con cui i due hanno avuto un confronto nell’ultima diretta, sembra ormai definitivamente fuori dai giochi. E così nella notte Antonino e Oriana si sono lasciati trasportare dalla passione. Sono sempre rimati sotto le coperte, ma l’audio lasciato aperto secondo i telespettatori si trovavano a seguire la diretta del GF Vip su Mediaset Extra, sul sito o sull’app è eloquente.

Oriana e Antonino realizzeranno finalmente il sogno di Sonia donandoci una gravidanza in Casa#GFvippic.twitter.com/cJc0lBXy0H — Paola. (@Iperborea_) November 17, 2022

Nel video ripreso dalle telecamere della regia 1 del GF Vip che vede protagonisti Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli di hot c’è in realtà solo i rumori, che sembrano rimandare a baci e non solo, sostengono i fan del GF Vip. Non resta che aspettare la nuova puntata di lunedì, quando i due verranno sicuramente interrogati su questa notte hot appena trascorsa.