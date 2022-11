Concorrente del GF Vip 7 sta male. Ancora problemi all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Mercoledì 16 novembre Wilma Goich è risultata positiva al tampone Covid ed è stata messa in isolamento. Dopo Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita, anche la cantante ha preso il coronavirus.

“In seguito ai quotidiani controlli medici, oggi Wilma Goich è risultata positiva al Covid-19. La concorrente è in buone condizioni ed ha lasciato momentaneamente la Casa per essere isolata. Rientrerà appena possibile”, si legge nel comunicato diffuso dal Grande Fratello Vip.

Concorrente del GF Vip 7 sta male. Giaele De Donà: “Ho la febbre”

“Wilma, lo so per certo. Mi hanno detto di stare zitto ma lo sono stato per un’ora e mezza, ora mi sono rotto. Mi stanno monitorando”, ha commentato Daniele Dal Moro a Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Ora è proprio un’altra concorrente del GF Vip 7 a stare male. Non si sa se è Covid, ma Giaele De Donà ha confessato ai suoi coinquilini di non sentirsi bene.

“No raga io ve lo dico sto male. Io non mi sento bene, ragazzi io mi sento la febbre in questo momento. Amo è tutta la sera che dico che non sto bene“, ha detto la concorrente del Gf Vip 7. La vippona si è lamentata dicendo di non stare bene e di sentirsi la febbre per poi sparire per diverse ore e ricomparire in tarda serata. Al momento pare non abbia contratto il Covid, ma sicuramente è una delle concorrenti più monitorate in queste ore visto che è stata a strettissimo contatto con Wilma Goich.

In questi giorni il marito della concorrente del GF Vip 7 ha spiegato perché non entrerà nella casa del GF Vip per fare una sorpresa alla moglie: “Deve fare la sua esperienza fino in fondo. Abbiamo tutta la vita insieme. Ha uno spirito rock e non vorrei lasciasse il gioco per me”, ha detto l’imprenditore Bradford Beck sulle pagine del settimanale Chi.