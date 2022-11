Colpo di scena al GF Vip 7: persone misteriose sono state avvistate nelle ultime ore nella casa più spiata d’Italia. In un primo momento c’è stata grande sorpresa da parte del pubblico, ma successivamente è uscita fuori tutta la verità e si è compreso chi siano effettivamente. Questo è un momento difficile per i concorrenti e anche per il reality show nel complesso. Tralasciando le varie dinamiche e i litigi che avvengono spesso e volentieri, è anche il coronavirus ad aver rubato la scena negli ultimi giorni.

Mai era successo che ci fossero contagi nel programma, ma quest’edizione sarà ricordata anche per questo. E prima di dirvi cosa è successo al GF Vip 7, con queste persone misteriose che sono state viste camminare nelle stanze, possiamo dirvi che c’è stato un nuovo contagio. Ad essere stata infettata Wilma Goich, stando al racconto di Daniele Dal Moro: “Mi stanno monitorando, mi hanno detto di stare zitto ma ha il Covid. Mi hanno detto di stare zitto, ma è un’ora e mezzo che sto zitto e mi sono rotto”.

Leggi anche: “Anche lei ha il Covid”. GF Vip 7, un’altra concorrente positiva: “È già uscita dalla casa”





GF Vip 7, persone misteriose nella casa: chi sono

L’episodio di cui vi stiamo parlando si è registrato mercoledì 16 novembre nella casa del GF Vip 7. Alcune persone misteriose hanno fatto capolino e in un filmato una di loro è stata beccata in flagrante. Avevano tra l’altro degli abiti molto particolari e, osservate attentamente le immagini, si è potuto comprendere che la loro presenza fosse legata al focolaio di Covid scoppiato nella trasmissione. Scopriamo insieme cosa è accaduto nelle mura del reality e per quale motivo questa gente si trovasse lì.

Un uomo vestito di bianco è apparso alle spalle dei concorrenti: si trattava di una persona dedita alla disinfestazione della casa del GF Vip 7, per evitare che il Covid possa diffondersi ulteriormente. Quindi, non c’è niente di segreto all’orizzonte. L’utente che ha mostrato le immagini su Twitter ha scritto in modo ironico: “Ris Parma in azione”. E inevitabilmente il filmato non poteva che diventare virale in poche ore. Chissà se Signorini parlerà anche di questo nel prossimo appuntamento in diretta del programma.

Soffermandoci su fatti avvenuti al GF Vip, Luciano Punzo ha commesso una gaffe. “Ma l’avete visto Luciano, scusate? Hashtag Gintonic, vi amo tantissimo! Vedete, sta ringraziando per l’aereo”, ha detto incredulo Donnamaria. Poco dopo Tavassi ha spiegato a Luciano Punzo l’etimologia di GinTonic: “Gin sta per Ginevra, Tonis è Antonino. Adesso puoi andare a sotterrarti”.