Ancora problemi al GF Vip 7 col Covid. Una concorrente è risultata positiva, almeno stando a quanto dichiarato da Daniele Dal Moro. Nonostante la produzione lo avesse invitato a rimanere in silenzio e a non rivelare nulla al resto dei compagni e quindi anche al pubblico che segue su Mediaset Extra il programma, ha deciso di parlare e di confessare tutto. Sicuramente la regia si sarà arrabbiata non poco per lo svelamento di questo segreto, ma sta di fatto che su Twitter la notizia è diventata subito di dominio pubblico.

Ci sono stati diversi contagi nell’ultimo periodo al GF Vip 7. Il Covid è entrato per la prima volta nella casa e ora un’altra concorrente è positiva e aumenta il numero dei gieffini in isolamento. Prima di lei si sono contagiati Luca Onestini, Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi e Attilio Romita. Inoltre, pure Pamela Prati che non fa più parte del cast ha contratto il coronavirus. Al momento tutti gli altri sarebbero negativi, compreso Alfonso Signorini, che si era scambiato un bacio con la showgirl ex protagonista del Bagaglino.

GF Vip 7 e Covid, concorrente positiva: “Wilma Goich”

Manca il comunicato del GF Vip 7, ma il Covid avrebbe colpito un’altra concorrente. Questa è risultata positiva al termine di un test effettuato dalla trasmissione per testare i protagonisti del reality. Come anticipato poc’anzi, è stato Daniele Dal Moro a svelare la verità mentre stava parlando con altri coinquilini: “Mi stanno monitorando, mi hanno detto di stare zitto ma ha il Covid. Mi hanno detto di stare zitto, ma è un’ora e mezzo che sto zitto e mi sono rotto”. Quindi, la notizia non è più segreta.

Ad essere rimasta infettata dal coronavirus Wilma Goich, stando alle parole di Daniele. E la donna avrebbe già lasciato la casa per andare in quarantena, dove si trovano gli altri contagiati. Il web ha subito reagito così: “Gli autori vogliono nascondere la positività di Wilma, ma a Daniele purtroppo non interessa”, “Il GF Vip vuole nascondere la positività di Wilma, invece Daniele se ne frega e sput*** tutto. Sto male”. Altri ancora: “Ha fatto benissimo, non va per niente bene così”, “Ma sono impazziti? Se ne fregano delle persone malate”, “Bravo Daniele, che questo GF Vip fa schifo”, “Non si può nascondere una cosa simile”.

Gli autori che vogliono nascondere la positività di Wilma ma a Daniele purtroppo non interessa #gfvip pic.twitter.com/5TuykwgDdw — letteralmente alla frutta (@marydramaa) November 16, 2022

“Mi han detto di star zitto”



IL GF CHE VUOLE NASCONDERE LA POSITIVITÀ DI WILM E DANIELE INVECE SE NE FREGA E SPUTTANA TUTTO STO MALE #gfvip pic.twitter.com/7IQrSS7KUl — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 16, 2022

E ora c’è grossa apprensione nel pubblico, visto che i casi rischierebbero di salire ancora. Ovviamente si resta in attesa anche dell’ufficialità di Wilma Goich, anche se le parole dell’ex Uomini e Donne non lasciano spazio a troppi equivoci e quindi la cantante sarebbe l’ultima vittima del coronavirus.