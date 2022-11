GF Vip 7, Daniele Dal Moro perde il controllo: scintille dopo la puntata. Una puntata, quella andata in onda ieri lunedì 14 novembre, caratterizzata da una serie di scontri tra cui quello di Antonino con Daniele. Entrambi, infatti, hanno messo gli occhi sulla provocante Oriana che almeno fino a ieri teneva il piede in due staffe. Un atteggiamento che non solo non piaceva a Daniele ma neanche al pubblico che non le risparmia critiche. “Ma questa veramente sta giocando con il fuoco lui le ha chiesto non so quante volte di non rompergli le palle”.



“E lei ha continuato fino a che è arrivata dove voleva ciò a fare il teatrino a tre e adesso cia pure la faccia da c…. Nel chiedere scusa e dire che lei non voleva arrivare a questo ma veramente questa vuol prendere tutti per il c…”. Per chi non avesse seguito la puntata di ieri Oriana ha fatto una scelta tra i due: ha deciso di lasciare correre le cose con Antonino. Una decisione sul quale il pubblico si divide.

GF Vip 7, Daniele Dal Moro perde il controllo: scintille con Oriana



Scrive un’utente: “Antonino non si è mai sbilanciato questa volta lo ha fatto, la ragazza sta al gioco quindi, non vedo il motivo di non giocare, unire l’utile al dilettevole non è un reato può essere pure che fra un po’ si annoia, ma lei sa benissimo chi ha scelto, magari si annoierà lei stanno solo giocando al gf. Daniele è inutile che sbatte i piedi”.



“Si lamenta anche lui è al gf per la 2 volta tra l’altro non dimentichiamo che con la ferruzzi se lo doveva aspetta che sarebbero uscite clip c’è stato, e poi ha dato di matto se certe cose non vuoi che accadano non le fai accadere visto che non fa altro che fare il mestrino”. E ancora: “Nonostante la falsità di Oriana , c’è da dire che Daniele non sa proprio comunicare, non ha modo, se una persona chiede scusa sicuramente l’atteggiamento di risposta non è corretto”.



Daniele infatti non ha avuto mezzi termini attaccando Oriana che pure provava a chiedere scusa. “Nominami sempre, mi faresti il più grande regalo…Io non ti parlerò più! Per me questo teatrino fra me te e Antonino era quello che volevi, te lo dico seriamente – ha attaccato Daniele- . Ti ho chiesto di lasciarmi fuori da queste dinamiche. Non voglio che mi inseriate in queste dinamiche. Abbiamo chiuso”.

