Bufera al GF Vip 7 per la frase di Oriana Marzoli contro una concorrente. Alla fine della puntata del 14 novembre, ha deciso di parlare con Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi e si è lasciata scappare un commento offensivo nei confronto di una compagna di avventura. Ha puntato il dito contro di lei, mettendo in dubbio la sua pulizia. Infatti, ha detto che l’igiene personale della gieffina sarebbe decisamente scarsa perché ha notato un aspetto molto negativo. E sul web il video incriminato è subito diventato virale.

A sorpresa al GF Vip 7 Oriana Marzoli ha criticato ed è andata contro la concorrente, accusandola di non essere pulita. Intanto, nei giorni scorsi Antonino Spinalbese è stato accusato dalla Spagna per il suo atteggiamento avuto con la donna. I fan di Oriana Marzoli hanno ormai scoperto che l’ex di Belen non sarebbe affatto interessato alla ragazza e che così facendo la starebbe prendendo in giro. Su Twitter gli utenti spagnoli hanno dato del falso sia a lui che ad Alberto De Pisis. Ma torniamo al presente e vediamo cosa è accaduto stavolta nella casa.

GF Vip 7, Oriana Marzoli contro la concorrente Micol Incorvaia

Dunque, al GF Vip 7 Oriana Marzoli ha iniziato a parlare di questa concorrente davanti ad Edoardo e Antonella. Queste le parole riferite dall’iberica: “Come hai fatto a stare con quella ragazza? L’altro giorno quando la stavo pettinando aveva i capelli sporchissimi”. Immediata è arrivata la replica di Donnamaria, che non ha detto nulla in particolare a parole, anche se ha cominciato a ridere. A quel punto Oriana non ha smesso di parlare e ha aggiunto un’altra frase, che ha confermato la sua tesi originaria.

Oriana Marzoli ha concluso così il suo intervento: “No, per dire che a me ha fatto schifo con i capelli sporchi”. Il riferimento è all’ex fidanzata di Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia, che è recentemente entrata nella casa più spiata d’Italia. E inevitabilmente è arrivata la reazione social, con la maggioranza degli utenti che ha preso le difese di Micol e criticato questo atteggiamento di Oriana. Non sappiamo se la sorella di Clizia Incorvaia lo verrà a sapere. Se così fosse, ci aspettiamo un durissimo scontro nella casa.

oriana: “non so come hai fatto a stare con quella (riferito a micol), ha tutti i capelli sporchi. fa schifo!”



TRA QUESTI TRE NON SO CHI MI FACCIA PIÙ PIETÀ 💀 #GFVIP pic.twitter.com/mORRzw893h — V (@harsiness) November 15, 2022

Gli utenti hanno scritto: “Tra questi tre non so chi mi faccia più pietà”, “Tanto Micol vincerà il GF Vip”, “Due vipere che non hanno niente da dire. Ma solo pettegolezzi”, “Mamma mia che persona orrenda e cattiva”, “Quando per denigrare la tua avversaria dici che ha i capelli sporchi, sei senza argomenti”, “Anche questo è bullismo”.