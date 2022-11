GF Vip 7, puntata ricca di spunti quella di questa sera: Giaele De Donà riceverà una visita inaspettata. La notizia arriva dalle anticipazioni del programma. Giaele in queste settimane è stata al centro di tanti scontri. Nei giorni scorsi, nel dettaglio, Giaele De Donà si era scagliata contro Antonino Spinalbese. Parlandone con Micol aveva rivelato di essersi molto arrabbiata e di reputarlo ormai un falso, alla luce di quanto le era stato detto dall’ex fidanzato di Belen Rodriguez.



“Mi viene a dare a me della maleducata, ma se mi dice sempre che sono dolce. Dopo tutto il tempo che passiamo insieme non mi ha riportato degli esempi e gli ho detto ‘sei un falso’. Poi me ne sono andata. Sei un infantile, quando stavi male mi sono messa a prendere tutti i vestiti e il giorno dopo si vede che ci tieni a me, una persona maleducata se ne sarebbe fregata. Mi ritengo tutto nella vita, ma non maleducata”, ha detto a Micol.

Leggi anche: “Cag*** addosso”. Antonino Spinalbese, la ‘terrificante’ scena davanti agli altri inquilini del GF Vip





GF Vip 7, Taylor Mega nella casa per Giaele De Donà



Ma non sarà il confronto con Antonino a tenere banco stasera. Per Giaele entrerà nella casa Taylor Mega. Taylor Mega che ha avuto flirt sia con lei che con Alberto, come lei stessa ha rivelato.”Alberto è sempre stato gay, non ha mai guardato una donna con interesse”, spiega Taylor Mega. “Poi qualche anno fa eravamo a Cortina, ci siamo guardati ed è scattato qualcosa”. La modella avrebbe capito di essere attratta da lui.



“Eravamo migliori amici, quindi è stato imbarazzante, non sapevo come dirglielo. Gli ho preso la mano e l’ho messa in un punto specifico, senza mezzi termini. Lui si è emozionato”, ammette. “È nata una bella storia, durata circa due mesi. Poi è finita perché sono una ragazza un po’ particolare… ma sono ancora gelosa quando lo vedo con altre donne”.



Poi aveva confessato aver avuto un flirt con Sofia Giaele, durante il suo matrimonio con Bradford. “L’ho conosciuta in Sicilia, insieme al marito. Lo scorso anno poi ci siamo fatte da sole una vacanza a Capri e lì è scattata l’attrazione”, spiega la modella. “Di lei mi ha colpito la sua forte personalità. Allora era già sposata, ma non si può parlare di tradimento considerando che lei e Brad sono una coppia aperta”.

“È successa una cosa bruttissima”. GF Vip 7, Oriana contro Daniele: “Non doveva farlo”