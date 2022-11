Momenti di tensione al GF Vip 7 tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. A riferire tutto è stata la gieffina originaria della Spagna, che ha deciso di confidarsi con altri coinquilini. Durante una conversazione avuta col vippone, lei ha ascoltato qualcosa di veramente molto brutto e che non riuscirà a cancellare facilmente dalla sua mente. Non sappiamo come lui si difenderà nella puntata in diretta del 21 novembre, ma al momento il web sembra essersi schierato a favore della donna, alla luce di quanto ha raccontato.

Ovviamente servirà sentire anche la versione di lui, ma una cosa è sicura al 100%: tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro non sta scorrendo buon sangue e ricucire il legame appare un obiettivo attualmente utopistico. Servirà presumibilmente un bel lavoro di mediazione da parte di Alfonso Signorini, che cercherà di rasserenare gli animi nella casa più spiata d’Italia. Oriana potrebbe anche volere delle scuse, dopo aver sentito parole molto pesanti nei suoi confronti, proferite dall’ex Uomini e Donne.

GF Vip 7, Oriana Marzoli su Daniele Dal Moro: “Una cosa molto brutta”

In particolare, la conversazione al GF Vip 7 con Oriana Marzoli su Daniele Dal Moro è avvenuta nella notte tra il 20 e 21 novembre. Presenti durante lo sfogo della gieffina Luciano Punzo, Nikita Pelizon e Sarah Altobello. E all’improvviso ha esclamato, come riportato da Biccy: “Mi nomineranno quasi tutti e va bene così. Non sto simpatica a tanti, mi nomina Daniele, Micol, Giaele e il Tavassi. Almeno me lo dicono in faccia che non mi sopportano. A me dispiace però che Daniele proprio mi odia, mi ha detto una frase troppo brutta”.

Questo quanto aggiunto da Oriana: “Oggi ci sono rimasta proprio malissimo, mi ha guardata e mi ha detto: ‘Tu hai solo un neurone e nemmeno ti funziona’. Come se fossi una stupida”. Ed effettivamente c’è anche un video a testimoniare queste parole, uscite dalla bocca di Daniele Dal Moro. E sul web in tanti hanno commentato, tra cui questo utente che ha scritto su Twitter: “L’avesse detto qualcun altro ‘non ha un neurone in testa’ sarebbe crollato Twitter. Lo dice Daniele, nessuno dice nulla. Oriana non lo ha mai offeso, lui lo fa di continuo”.

#GFvip Porque no hablas mejor de los comentarios de San Daniele!!! pic.twitter.com/Hac13QDHTS — Oriana GRAN FRATELLO (@Origranfratello) November 21, 2022

Intanto, Edoardo Tavassi ha iniziato ad insospettirsi e ha chiesto di entrare in confessionale per chiarire tutto. Ha voluto sottolineare che il suo intento è solo quello di scherzare con George Ciupilan e che non ha intenzioni diverse: “Mi ha detto di smettere di prenderlo in giro. Che scatole limitarsi. Può passare da scherzo ad altro visto da fuori”. Ed è dunque preoccupato per ipotetici provvedimenti.