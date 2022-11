Davvero incredibile ciò che è successo nelle scorse ore al GF Vip 7 con Daniele Dal Moro protagonista. Ma non per qualcosa di positivo, anzi si è verificato un episodio che ha subito scatenato le polemiche sul web. A postare il video è stata la pagina social di Giuseppe Porro, poi sotto il filmato sono apparsi messaggi a dismisura sul fatto accaduto nella casa. Ormai ogni giorno che passa si verificano episodi clamorosi e questo sicuramente riuscirà ad entrare nella top ten, se non proprio nella top five della settimana.

Mentre si trovava in compagnia di Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, in una delle tante giornate del GF Vip 7 Daniele Dal Moro ha iniziato un discorso ma nessuno si aspettava una reazione simile dei suoi coinquilini. Nei giorni scorsi l’ex UeD ha fumato in camera da letto, quando è concesso solo in giardino. Non appena si è reso conto, come mostra il video, ha cercato di far finta di nulla, nascondendo la sigaretta elettronica. Ha rischiato seriamente di incorrere in un provvedimento, ma alla fine gli è andata bene.

GF Vip 7, Daniele Dal Moro parla da solo: è polemica

Quindi, al GF Vip 7 Daniele Dal Moro è rimasto vittima di un avvenimento poco carino nei suoi confronti. Non sappiamo se ci sia stata volontarietà da parte di Edoardo e Micol o semplice disattenzione, ma indubbiamente lui ci avrà poi ripensato e avrà vissuto momenti difficili a livello psicologico. Il concorrente ha esclamato qualcosa, riguardante i computer e le consolle pensando di essere ascoltato attentamente. Invece si è registrato un fatto sgradevole e spiacevole che ha lasciato i telespettatori senza parole.

Durante il suo intervento, i due compagni di avventura lo hanno ignorato del tutto e ha quindi parlato da solo senza volerlo. Questo il commento di Giuseppe Porro a corredo del filmato: “Daniele Dal Moro che inizia a parlare da solo” e ha aggiunto un’emoticon sconvolta. Altri follower hanno scritto: “Poverino, non lo considera nessuno”, “Unico, lui se la canta e lui se la suona”, “Non se lo fila nessuno”, “Ma si inca*** pure da solo”, “Va beh, però sono scostumati, non lo hanno ascoltato”, “Mi sto sentendo male ahahah”.

Intanto, è emerso un retroscena su Antonella Fiordelisi. A svelarlo le sorelle Provvedi, Giulia e Silvia: “Diversi calciatori le hanno scritto ma Totti non è l’unico. C’è stato qualcosa con Marco Borriello, ma non sappiamo se gli ha messo un mi piace o qualcosa di più. Ma non solo lui le ha scritto ma anche un giocatore della Juventus l’ha fatto, ma è fidanzatissimo”.