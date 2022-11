Clamoroso retroscena su Antonella Fiordelisi fuori dal GF Vip 7. Spuntano diversi calciatori, che avrebbero avuto a che fare con l’attuale concorrente del reality show di Canale 5. Lei è stata la prima a inaugurare questo argomento, riferendosi ad un presunto scambio di messaggi avuto con Francesco Totti. Non sono arrivate conferme ufficiali su questo, ma ora due vip hanno tirato fuori il nome di un ex giocatore di calcio e non solo. Infatti ce ne sarebbe anche un altro, che attualmente giocherebbe in una delle squadre più importanti.

Possiamo quindi parlare di vero e proprio colpo di scena su Antonella Fiordelisi del GF Vip 7. I calciatori a quanto pare avrebbero decisamente molto interesse nei suoi riguardi e quindi ci sarebbero stati diversi flirt. Non sappiamo benissimo se ci siano stati anche tanti incontri personali o solamente chat online, ma sta di fatto che se tutto questo venisse confermato, non sappiamo come Edoardo Donnamaria reagirà. Proprio lui e Antonella si sono lasciati andare ad effusioni bollenti nella casa nelle ultime ore.

Antonella Fiordelisi del GF Vip 7, spuntano altri calciatori nella sua vita

Dunque, Antonella Fiordelisi fuori dal GF Vip 7 avrebbe avuto contatti con vari calciatori. A riferire tutto sono state le sorelle Giulia e Silvia Provvedi. Durante il loro intervento a Casa Pipol, Giulia ha anche attaccato pesantemente la gieffina: “Parentesi calciatori, io le ho sentite le sue uscite. Lei fa la finta tonta, è partita che sembrava una pecorella, dolcissima. Adesso è aspida come il veleno facendo la lista della spesa delle persone che le hanno scritto. Non è l’unica che riceve messaggi da uomini. Un po’ meno Fiordelisi”.

Ma Casa Pipol le Donatella hanno fatto anche un nome di un ex calciatore che ha avuto contatti con Antonella Fiordelisi e non solo: “Antonella Fiordelisi ha fatto un sacco di polemica. Diversi calciatori le hanno scritto ma Totti non è l’unico. C’è stato qualcosa con Marco Borriello, ma non sappiamo se gli ha messo un mi piace o qualcosa di più. Ma non solo lui le ha scritto ma anche un giocatore della Juventus l’ha fatto, ma è fidanzatissimo”. Mistero sul nome dell’atleta bianconero: chissà se anche il suo nominativo verrà svelato.

Antonella Fiordelisi è stata attaccata anche da Guendalina Tavassi: “E fattela na risata in latino cara Tontonella. Comunque ho rivisto mio fratello, bellissimo, mi veniva da piangere, senza lacrime… Poi arriva quella che parla in latino. Ma dove pensava di stare? Che poi l’intelligenza è una cosa a lei lontana ed estranea, così come l’ironia”.