Bradford Beck torna a parlare di sua moglie Giale De Donà al GF Vip 7. Come qualcuno ricorderà infatti, in queste ultime settimane, il morboso avvicinamento della donna ad Antonino aveva fatto innervosire non poco il ricco imprenditore. Tuttavia, dopo che che Alfonso Signorini aveva fatto capire alla De Donà che il marito non era proprio felicissimo di quello che stava accadendo, la giovane aveva deciso di fare un passo indietro col collega. Ed eccolo Beck che, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, decide di tornare a parlare di sua moglie.

“Le ho dedicato – dice – la frase ‘Ti amo più di quanto il mondo viaggi’. Se la amo ancora ed è ancora così? Sì, certo. Amo mia moglie… e la traduzione inglese ha un significato molto specifico e personale, tra lei e me. Lei lo sa, e io lo so… e credo che sarà sempre così. Io aspetto Giaele, non vedo l’ora di rivederla. Se andrò al GF a farle una sorpresa? Mi manca, ma sono abbastanza sicuro che non parteciperò allo show. Abbiamo il resto delle nostre vite da trascorrere insieme, e quando il suo tempo come concorrente del Grande Fratello volgerà al termine, ci prenderemo del tempo per rilassarci insieme”.

E ancora: “È una rockstar e penso che vedermi non farebbe altro che buttarla fuori dal gioco”. L’uomo ha raccontato che aveva in mente di fare una grossa sorpresa a Giaele per il suo compleanno. A mettersi di mezzo stavolta però ci ha pensato la produzione del programma. “Perché non ho fatto nulla per festeggiare il 24mo compleanno di mia moglie?”.

Sofia Giale De Doná: "Mio marito può andare a che con altre. Non è un tradimento se io lo so".#GFVIP pic.twitter.com/1mEz4SZLTT — Roberto Mallò (@robymallo) September 23, 2022

Poi dice: “Non sono sicuro di che cosa intenda con questa affermazione. In origine c’era una celebrazione ‘unica nel suo genere’ che avevo pianificato e coordinato con il Gf Vip, che sarebbe stata davvero speciale e prevedeva una pioggia di rose nel giardino. È stato progettato, studiato, avevamo i permessi, ma alcune preoccupazioni dell’ultimo minuto in merito a potenziali danni alla casa o alle attrezzature di produzione, ci hanno costretto a scartare quel piano all’ultimo minuto”.

ANTONINO SPINALBESE: "GIAELE STA FACENDO LA CAPRICCIOSA"

Antonino Spinalbese si confida in cortile con Patrizia Rossetti sull'atteggiamento di Giaele De Donà nei suoi confronti.#GFvip pic.twitter.com/nPpcRElkHf — 🌟Angelo 💫 (@Ang_Gulino) November 9, 2022

E conclude Beck: “Così ho inviato fiori, palloncini, donato i fondi extra in beneficenza e realizzato un video speciale che riassumeva l’ultimo anno delle nostre vite. Poiché sentivo che era qualcosa di importante, le ho anche scritto una lettera, che era qualcosa che viene dal mio cuore”.

