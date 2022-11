GF Vip 7, Antonino Spinalbese e Giaele De Donà protagonisti loro malgrado nelle ore scorse. Ore già dense di ansia dopo la notizia della positività di quattro concorrenti annunciata ieri mattina. “A seguito di controlli medici, Patrizia Rossetti è risultata positiva al Covid-19. Si è reso quindi necessario testare anche gli altri concorrenti e i risultati hanno purtroppo evidenziato, al momento, altri tre casi di positività: Luca Onestini, Charlie Gnocchi, Attilio Romita che sono tutti in buone condizioni e sono stati isolati lasciando momentaneamente la Casa, in attesa di poter rientrare appena sarà possibile”.



“La produzione sta effettuando tutti i controlli necessari sul cast e la situazione è in costante monitoraggio. Nel frattempo, i concorrenti – informati della situazione – sono stati invitati ad aggiornare la produzione sul sopraggiungere di eventuali sintomi. Il televoto, che vedeva coinvolti i concorrenti Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Wilma Goich e George Ciupilan è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati”, aveva fatto sapere il reality.

GF Vip 7, malore per Antonino Spinalbese e Giaele De Donà



Ora anche Antonino Spinalbese e Giaele De Donà hanno lamentato di stare male. Entrambi, tuttavia, risultano essere ancora nella Casa. È probabile, quindi, che siano già risultati negativi ai tamponi ai quali il reality sta sottoponendo i concorrenti. “Ho mal di testa, vado a chiedere un farmaco”, dice l’ex compagno di Belén Rodriguez in un video che sta circolando in rete.



Scrive Fanpage come sarebbe stato male per qualche ora ma adesso Spinalbese sembrerebbe essersi ripreso. C’era anche lui nei video della diretta di ieri, ed è probabile che si sia ripreso. Anche Giaele De Donà sarebbe stata male per qualche ora. A evidenziarlo è stato Edoardo Tavassi che, dopo averle toccato la fronte mentre la concorrente era a letto, ha detto di averla trovata bollente. Un malessere comunque momentaneo visto che Giaele resta nella casa.

Paura anche per Alfonso Signorini. Pamela Prati infatti è risultata positiva al Covid. Nell’ ultima puntata Pamela è stata costretta dal televoto a lasciare la dimora più spiata d’Italia, si è precipitata in studio, ha baciato sulla bocca Marco Bellavia, scambiando anche abbracci e baci con Alfonso Singornini.

