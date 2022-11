Covid al GF Vip 7, il commento di Matteo Bassetti. Positivi al virus ben 4 concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini, ovvero Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Attilio Romita e Luca Onestini. E mentre per loro arriva l’isolamento dal resto del gruppo oltre che la decisione della produzione di sospendere il televoto, anche il virologo Bassetti si è espresso in merito alla situazione.

Covid al GF Vip 7, il commento di Matteo Bassetti arriva puntuale. I concorrenti si trovano in condizioni di salute non preoccupanti e sono sottoposti ai dovuti monitoraggio e controlli del caso per fare rientrare la situazione. Il virus è così riuscito a ‘sfondare’ anche le pareti del reality show e sulla situazione il virologo Matteo Bassetti ha speso alcune riflessioni.

Spetterà anche ad Alfonso Signorini nel corso della puntata del 14 novembre dare al pubblico maggiori informazioni sulla vicenda, ma in attesa di apprendere qualche dettaglio in più dal padrone di casa, Matteo Bassetti ha sottolineato A The Pipol la dovuta cautela da porre in merito all’alta contagiosità del virus, posto che sia riuscito a raggiungere persino gli inquilini della casa più spiata d’Italia. (“Il Covid nella casa”. GF Vip, 4 concorrenti positivi al tampone: televoto annullato).

Il noto virologo ha poi ribadito che i tamponi effettuati prima dell’ingresso negli studi televisivi potrebbe rivelarsi alquanto inefficace posto che i test possono andare incontro a un margine di inaffidabilità. Detto ciò, Matteo Bassetti ha però voluto tranquillizzare tutti, ribadendo che ormai il virus andrebbe affrontato senza allarmismi e come una forma influenzale da trattare adeguatamente come tale.

“La Casa del GF dimostra che il Covid del 2022 non è più il Covid del 2020 e 2021 grazie alle vaccinazioni, ai farmaci, alle conoscenze e alle varianti. Spero che questa cosa che è successa al GF Vip ci faccia capire che la filosofia dello zero Covid, che è quella cinese, non porta da nessuna parte”, ha aggiunto il virologo.