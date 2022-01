“Non servirà più”. Covid Italia, la previsione di Matteo Bassetti sulle prossime settimane

Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, commenta la possibilità che il Governo intervenga sulla durata del certificato verde prorogando oltre i sei mesi della validità per chi ha ricevuto il booster. “La possibilità che si arrivi a una proroga “illimitata del Green pass” per chi è vaccinato contro il covid con tre dosi “è una prova di buon senso soprattutto nel momento in cui non sappiamo se e come si farà la quarta dose”.



Continua poi Matteo Bassetti: “Mi auguro che con la primavera non ci sia più necessità del Green pass perché saremo arrivati a una copertura vaccinale tale che non ce ne sarà più bisogno”. Così all’Adnkronos. Dice sì al Green Pass illimitato dopo tre dosi di vaccino anti-Covid il virologo Fabrizio Pregliasco, secondo il quale “non è fattibile, accettabile e riproponibile una quarta dose universale anche alla luce dei risultati preliminari israeliani non eccezionali rispetto a una somministrazione a intervalli ristretti”.



“Si deve immaginare di passare anche per il Covid alla stessa strategia della vaccinazione antinfluenzale”, quindi “con un richiamo in autunno che ci vorrà – avverte l’esperto all’Adnkronos Salute- perché avremo sicuramente una coda del virus nel prossimo autunno-inverno. L’abbiamo visto: come tutti i virus respiratori il Covid si avvantaggia delle condizioni meteorologiche invernali”.







Intanto oggi 27 gennaio sono 155.697 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi. Secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 389 morti.



Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.039.756 tamponi con un tasso di positività stabile al 15%. In calo i ricoveri, 148 in meno, e terapie intensive occupate, 20 in meno da ieri. Sono 1.645 i posti occupati in rianimazione, mentre nei reparti Covid ci sono 19.853 persone. Sono 2.706.453 gli attualmente positivi in Italia, 10.128 in meno rispetto a ieri. I guariti toccano quota 7.687.989, 165.779 in più da ieri. Da inizio pandemia le vittime nel Paese sono state 145.159.

