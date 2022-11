Il Covid nella casa del GF Vip 7. Ore di apprensione queste, dove un focolaio si è sviluppato nella casa di Cinecittà. La conferma è arrivata nel tardo pomeriggio di sabato 12 novembre 2022. La produzione ha confermato che almeno quattro vip sono risultati positivi al tampone. Aveva stonato, in effetti, l’uscita dal gioco di Patrizia Rossetti, avvenuta sempre nella mattinata di sabato. Nessuno riusciva a capire cosa fosse successo.

Poi, piano piano, dalla casa sono spariti lungo la giornata Luca Onestini, Attilio Romita e Charlie Gnocchi. A quel punto è arrivato il sospetto, anche perché dopo che la Rossetti ha abbandonato la Casa tutti i ‘vipponi’ sono stati chiamati in un luogo appartato per effettuare il tampone. E infine la certezza è arrivata col comunicato ufficiale diffusa dal programma condotto da Alfonso Signorini.

Il Covid nella casa del GF Vip 7

“A seguito di controlli medici, Patrizia Rossetti è risultata positiva al Covid. Si è reso quindi necessario testare anche gli altri concorrenti e i risultati hanno purtroppo evidenziato al momento almeno tre casi di positività: Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Attilio Romita che sono tutti in buone condizioni e sono stati isolati, lasciando momentaneamente la Casa, in attesa di poter rientrare appena sarà possibile”.

Giaele: “Oddio, mi sta venendo da starnutire” e la regia subito censura.



IO MI STO PISCIANDO SOTTO #gfvip pic.twitter.com/7zLcjmSI1p — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 12, 2022

Naturalmente la produzione del programma fa sapere che continueranno ad essere effettuati i controlli e non si smetterà di monitorare l’evoluzione della situazione legata alla catena di contagi. Naturalmente il televoto in atto, che vedeva tra i nominati Charlie Gnocchi, Wilma Goich, George Ciupilan e Patrizia Rossetti, è stato annullato. Ma come è successo visti gli scrupolosi controlli?

Daniele: “È un disastro, non hai capito…”

Oriana: “Non sto capendo”

Antonella: “Ci sono tre persone” e censura.



ODDIO RAGA IL COVID IN CASA #gfvip pic.twitter.com/GDrcP9XemB — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 12, 2022

Tra l’altro non è escluso che possano arrivare nuovi contagi. Come abbiamo imparato fin troppo bene, il Covid ha un tempo di incubazione di qualche giorno e che quindi potrebbe aver contagiato altri ‘vipponi’. In mangi caso, molti pensano che l’origine del focolaio, sia partita da qualche new entry che ha quindi inconsapevolmente portato il virus nella casa del GF Vip 7.

