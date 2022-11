Confessione scioccante al GF Vip 7 di Giaele De Donà. Nel pomeriggio di sabato 12 novembre i telespettatori hanno ascoltato qualcosa di davvero molto brutto, che la concorrente è stata costretta a vivere. Una situazione molto grave, alla quale ha dovuto far fronte. Ma fortunatamente è riuscita poi a tirarsi dalle sabbie mobili di quella squallida vicenda e oggi ha ritrovato finalmente il sorriso. La sua rivelazione scottante è arrivata, mentre stava dialogando con uno dei nuovi arrivati nella casa più spiata d’Italia, Edoardo Tavassi.

E al GF Vip 7 Giaele De Donà si era anche lasciata scappare qualcosa di preoccupante nelle scorse ore. Lei ha manifestato l’intenzione di voler abbandonare il gioco: “Sono certa che mi spiegheranno tutto quello che sta succedendo. Poi io sto in pensiero per Brad perché tiene molto a suo padre. Anche perché voglio capire a che stato è. Ci manca solo che viene a mancare mio suocero e io lascio solo mio marito fuori ad affrontare questa cosa. Non esiste, voglio stare al suo fianco”. Quindi, nei prossimi giorni farà una scelta definitiva.

Leggi anche: “Non posso mentire”. Giaele e Antonino, la svolta arriva dopo la puntata GF Vip 7





GF Vip 7, Giaele De Donà choc: “Ho avuto una storia malata”

Nel suo dialogo al GF Vip 7 con Tavassi, Giaele De Donà si è soffermata in primis sulla sua relazione aperta col marito Bradford Beck, come riportato dal sito Biccy: “Chi ha iniziato a volere la coppia aperta? Insieme, io avevo 18 anni ero piccola e mi andava benissimo questa impostazione. Se mi fa le videochiamate mentre è con altre? Oddio no questo non succede. Però lui può andare con altre quando vuole. Io gli prendo il telefono e gli leggo i messaggi tranquillamente. Vedo che magari fa i complimenti, ma se dovessi leggere che parla di sentimenti mi arrabbierei”.

Poi Giaele ha proseguito: “Poi possiamo anche divertirci insieme. Sì dai hai capito, non solo separatamente. Io però sono sempre aperta ai cambiamenti. Se a mio marito questa cosa dell’amore libero non va più bene io cambio. Chi la vuole di più adesso? Forse io per un fatto di età. Io però mi sono sempre divertita superficialmente. Non sono mai arrivata a provare un interesse, la prima volta è successa con Antonino. Per questo lui avrà pensato che poteva perdermi. Però chiarisco che ciò che provo per Brad è molto più forte di quello che ho sentito per Antonino. In più con Anto secondo me gioca tanto il fatto che so che non lo posso avere”.

Giaele: “Prima di conoscere Brad ho avuto una storia malata,dove lui è arrivato anche ad alzarmi le mani, questo mi ha fatto dire di non voler più storie con una forte gelosia ma con più apertura.



Inginocchiatevi e chiedetele scusa per averla sempre giudicata #gioellers #gfvip pic.twitter.com/waCH0m53ED — savoirfaire🗡 (@nonmihaideluso) November 12, 2022

infine, la De Donà ha rivelato un episodio drammatico del suo passato, inerente una relazione tossica: “La lettera di Brad mi ha riportato alla realtà. Comunque prima di Brad ho avuto una storia totalmente malata e perversa. Questo legame è finito malissimo. Gelosia, ossessione e è arrivato alle mani. Io mi sono detta ‘non voglio mai più una cosa così’. Mi ha fatto venire il vomito. La prima volta che uno ti picchia basta, tanto poi non cambiano. Bra non mi ha mai urlato addosso, non mi ha mai detto mezza parola sbagliata. Mai alzato la voce, mai”.