Al GF Vip 7 Luca Salatino va verso l’abbandono del programma. Il nuovo clamoroso colpo di scena ha avuto luogo nelle scorse ore. Nella giornata del 12 novembre, come postato anche dal sito ufficiale del reality show, l’ex tronista di Uomini e Donne è crollato davanti a Daniele Dal Moro e ha spiegato il motivo che lo avrebbe ormai indotto a prendere questa decisione. Sembrava che tutto fosse rientrato, dopo l’ultima puntata in diretta, invece le sue difficoltà ci sono ancora e non sembrano destinate ad essere superate.

Intanto, nella casa del GF Vip 7 oltre a Luca Salatino che sta per scegliere l’abbandono, è emerso qualcosa di spiacevole su Antonino Spinalbese. Alberto De Pisisi ha detto: “Comunque con Oriana la direzione di cui parlavo era giusta, capito? Devi starmi lì”. E Antonino ha replicato: “Ma non puoi farlo con quelli con cui vuoi bene, con quelli a cui tieni”. Quindi, i fan di Oriana Marzoli hanno ormai scoperto che l’ex di Belen non sarebbe affatto interessato alla ragazza e che così facendo la starebbe prendendo in giro.

Leggi anche: “Problemi di tossicodipendenza”. Choc al GF Vip 7, Charlie Gnocchi svela su Luca Salatino





GF Vip 7, Luca Salatino verso l’abbandono: il motivo

Al GF Vip 7 il concorrente Luca Salatino sta seriamente pensando all’abbandono. Ed è scoppiato a piangere nelle ultime ore, con Daniele Dal Moro che ha tentato in tutti i modi di tranquillizzarlo. Ma le sue crisi emotive sembrano ormai ripetersi costantemente e sarà molto complicato per il vippone proseguire questa esperienza televisiva. Nelle sue parole è stato possibile scoprire tutto il suo dolore, quindi presumibilmente nella prossima puntata in diretta sarà Alfonso Signorini a chiedergli nuovamente se vorrà continuare o meno.

Queste le parole di Luca Salatino, dette mentre parlava con Dal Moro: “Sto male, io non sono così e allora dentro di me dico: ‘perché devo stare così?’ Per paura di cosa? Tanto se mi ami, mi ami uguale. Le persone che mi vogliono bene mi vogliono bene uguale. Che devo stare a fare qui?”. Quindi, sentirebbe moltissimo la mancanza della sua fidanzata Soraia, nonostante lei l’abbia rasserenato. E ora anche i telespettatori hanno preso una posizione praticamente definitiva sul gieffino. Vediamo cosa pensano realmente di lui.

Il pubblico del GF Vip 7 è ormai stanco di questi crolli emotivi di Luca Salatino e la maggioranza lo ha invitato ormai esplicitamente ad informare la produzione e Signorini e di andare via il prima possibile. Per molti è ormai insostenibile la sua presenza nella casa, tenuto conto che spesso e volentieri ha queste crisi di pianto.