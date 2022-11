Charlie Gnocchi e i segreti di Luca Salatino al GF Vip. Ne abbiamo già parlato in più di qualche occasione: Luca non sta bene e soffre molto la mancanza della sua Soraia fuori dalla casa. È per questo che più di qualche volta, soprattutto di mattina, il giovane si ritrova a piangere da solo, sconfortato dalla distanza. Durante la 16esima puntata poi, la ragazza si è presentata nella casa e ha dato voglia di rimanere al compagno. Ma è dopo la diretta che Charlie Gnocchi ha detto delle cose molto importanti proprio su Luca Salatino.

Parlando con Nikita, il fratello di Gene ha rivelato di sapere cose che nessuno conosce su Luca e che queste sarebbero le reali cause dei pianti dell’ex tronista. Senza parole la Pelizon, soprattutto per i toni del coinquilino che ha parlato di ‘tematiche delicate, e verità che conosce solo lui’. Charlie Gnocchi ha detto: “Luca ha avuto una clip sul fatto che piange, ma io non parlo. Io parlo solo a lui. Gli ho detto ‘voglio che gli altri non sappiano niente, sappiamo io e te’”.

Charlie Gnocchi e i segreti di Luca Salatino al GF Vip

E ancora: “Nessuno può sapere questa cosa, la verità la sappiamo io e lui. Luca ha un problema che è quello del piangere, diceva a noi che non voleva più stare qui. Io e Amaurys gli abbiamo detto ‘se tu esci usciamo anche noi’. C’era anche George quando dicevamo che saremmo usciti se usciva Luca. Poi a George ho detto che è troppo giovane per capire certe tematiche”.

Poi conclude Charlie: “Non gli ho detto che non capisce nulla, ma che essendo un ragazzino, certe cose delicate che sono relative alla depressione, alla toss… Nikita! Nikita guardami bene. Luca c’ha problemi che non sono quello di… Quando io ho parlato con Luca ho capito che ci sono problemi diversi e alcuni sono legati alla depressione”.

Tra l’altro, il mese scorso mentre discuteva con Elenoire Ferruzzi, Salatino ha rivelato: “Quando tu mi parli di certi stati d’animo io ti comprendo. Secondo me è inutile provare ad eliminare del tutto l’ansia. Bisogna accettarla, prenderla come si prende la felicità e qualsiasi altro stato d’animo. Poi ovvio che non si sta bene e io lo so fidati. Credimi, in passato ho pensato anche al suicidio“. Una situazione in effetti molto delicata.

