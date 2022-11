Chi è stato eliminato alla 16esima puntata del GF Vip 7? Alfonso Signorini ha prima di tutto fatto una premessa a Luca Salatino. Il giovane deve decidere se smetterla di piangere tutte le mattine per Soraia oppure lasciare il reality per raggiungerla. A quel punto il ragazzo è stato fregato ed è entrata proprio lei. La giovane compagna gli ha fatto un chiaro discorso, con cui ha cercato di convincerlo a restare in gioco. “La tua famiglia ti ama. Tonino (pare sia il padre n.d.R.) è arrabbiato perché non vuole più vederti piangere. Il nostro amore è gigantesco, tu questo lo sai”.

E ancora: “Quando uscirai avremo tutta la vita per stare insieme, però è importante che tu non ci faccia soffrire. Se ti vediamo così, soffriamo. Le persone si chiedono se è giusto che Luca stia lontano da Soraia. Devi essere forte, non devi piangere. Da domani devi fare un nuovo percorso, perché sennò le persone vogliono che stiamo insieme. Ma noi non vogliamo questo, perché devi vincere.

Leggi anche: “Cotto di lei”. GF Vip 7, Edoardo Tavassi confessa: pronto a passare all’azione





Chi è stato eliminato alla 16esima puntata del GF Vip 7

Devi riflettere su questa cosa e decidere. Sei tanto amato, devi arrivare fino in fondo”. Alla fine il ragazzo ha deciso di rimanere e ha promesso di non piangere più. Più tardi la puntata è andata avanti con la simpatia di Edoardo Tavassi. In confessionale, con l’aiuto di Alfonso Signorini, il gieffino ha dato un bacio a stampo prima a Oriana e poi a Sarah Altobello.

Poi si è parlato naturalmente di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Furiosa Sonia Bruganelli che ha attaccato pesantemente Antonella, esprimendo il giudizio di molti telespettatori. E poco dopo immancabilmente il litigio tra Antonella e Micol Incorvaia in diretta. Alla fine Pamela Prati è l’eliminata della 16esima puntata del GF Vip 7 con il 27% dei voti (Giaele 38%, Attilio 35%).

Una volta arrivata nello studio di Canale 5 ha ritrovato Marco e Alfonso li ha incitati a scambiarsi un bacio. I due non si sono tirati indietro e si sono scambiati un bel bacio in bocca: ora sembra che i due passeranno un weekend insieme. Durante la diretta Pamela ha accettato ed è quindi evidente il fatto che lui voglia approfondire la conoscenza per un rapporto che va oltre l’amicizia.

Leggi anche: “Che bomba”. Edoardo Tavassi, è già tutto pronto: arriva la notizia che cambia tutto