GF Vip 7, Edoardo Tavassi innamorato? Forse è prematuro ma quello che è certo è che il fratello di Guendalina ha un debole per la bella coinquilina. “Lei è dolce. Carina. Si butta. È bella sta cosa. Io dico a livello di interesse e tutto… a me piace un botto. È carina in tutto. Però di testa mi piace tutto. Abbiamo più roba io e lei rispetto a te e lei capito? Tipo lei legge, vede gli anime… Tutta sta roba”, spiega Edoardo. A fargli perdere la testa è stata la bellissima Micol Incorvaia. Parole ascoltate le quali è intervenuto Edoardo Donnamaria che ha confermato tutto.



“Si si. Lei non era il mio tipo quindi sono andato oltre l’estetica. Più sulla testa. Non perché quello sia importante però quando esci con una fai tutte le valutazioni del caso. No? Diciamo che non siamo andati d’accordo perché lei è una polemica, stavamo in macchina ha detto cose che non mi piacevano. Lì per lì non ho detto niente perché vabbè sono un co***one. Poi dopo ho sbroccato”, ha spiegato Donnamaria.

GF Vip 7, Edoardo Tavassi innamorato di Micol Incorvaia?



Edoardo conviene, anche se tenere testa a Micol è piuttosto difficile visto che ha un bel caratterino: “Beh oltre l’estetica dai, brutta non è. Sicuramente è tosta. Quello sì, si vede.”. Eppure qualcosa della storia con Donnamaria non torna. Edoardo ha infatti parlato di “frequentazione durata pochi giorni e archiviata definitivamente”, sia in diretta che nei giorni scorsi.



E lo ha ribadito durante il confronto a 3 avvenuto nella puntata di lunedì sera. Peccato che durante la pubblicità Micol Incorvaia lo abbia in un certo senso smascherato: le cose non starebbero proprio come le ha raccontate lui.“Quando non c’ero hai parlato con lei di me e l’ho visto nelle clip – gli ha detto Micol – Le cose che hai detto non stanno esattamente come le hai spiegate tu. A me sembra che tu abbia minimizzato comunque”.



“Hai detto ‘io con lei sono stato 3 volte, massimo 5 giorni, una volta quando è capitato’. No bello non è andata così. Perché io ti voglio ricordare che fino a… vabbè dai è meglio che non parlo. Ad esempio quando mi hai chiesto di venire in vacanza a trovarti d’estate. Dai sinceramente. Forse tu le cose le dimentichi, ma io ricordo. Poi vabbè che sei stato tu a chiudere. Io ho pure i messaggi. Almeno hai avuto il coraggio di dirle che ci siamo voluti bene”.

