Importante annuncio di Federica Panicucci sul GF Vip 7 e in particolare su Luca Salatino. Come succede spesso nelle sue puntate di Mattino Cinque, che precedono l’appuntamento in diretta col reality show di Alfonso Signorini, lei ha dato un’anticipazione molto interessante. E dunque il pubblico è rimasto ancora più incuriosito da ciò che succederà tra qualche ora. Per questo motivo saranno sicuramente in tantissimi a seguire il programma. L’ex tronista di Uomini e Donne dovrà affrontare probabilmente uno dei momenti più difficili.

Federica Panicucci ha parlato ancora di GF Vip 7 e Luca Salatino è stato tirato in ballo all’improvviso. A proposito dell’ex UeD, Aurora Colombo lo ha attaccato nelle scorse ore: “Mi sembra esagerata la mancanza estrema che prova Luca per la sua fidanzata. Sarà che su queste cose sono molto razionale e non credo che in due mesi di conoscenza, il tempo che ha unito Luca e Soraia, si possa amare così follemente una persona. Se lui piange è perché è fatto così. È il suo modo di esternare i sentimenti, non sta esagerando, ma per me è prematuro parlare già di amore con la A maiuscola”.

Federica Panicucci e il GF Vip 7, l’annuncio su Luca Salatino

Accadrà qualcosa di parecchio rilevante nella serata del 10 novembre nella casa più spiata d’Italia. E Federica Panicucci, parlando di GF Vip 7, non si è tenuta per sé la notizia su Luca Salatino e l’ha comunicata a tutti i telespettatori che erano davanti al piccolo schermo in quegli istanti. Ma c’è stata occasione per soffermarsi anche su un imminente addio: “Ci sarà un’eliminazione tra i nominati, che sono Giaele, Attilio Romita e Pamela Prati. Uno tra questi tre verrà definitivamente eliminato. Appuntamento con Alfonso in prima serata”.

Questa l’anticipazione della Panicucci su Luca Salatino: “Vi devo dare qualche anticipazione sulla puntata di stasera. Ci sarà il Grande Fratello Vip insieme ad Alfonso Signorini in prima serata. Come sapete ormai vi do qualche spoiler. Luca Salatino riceverà una visita importante e a seguito di questa visita dovrà prendere una decisione definitiva”. Non ha aggiunto altri dettagli, anche se tutti gli indizi fanno propendere verso la sua fidanzata Soraia. Lui vuole rivederla e potrebbe anche decidere di lasciare la trasmissione per ritornare a casa.

Proprio pochi giorni fa Luca Salatino è scoppiato in lacrime per la sua fidanzata: “La mia donna deve stare sempre con il sorriso, ho sempre visto mia madre soffrire, anche per amore. Spero che Soraia quando mi guarda sia orgogliosa di me. Ho bisogno del suo amore, credo di amarla più della mia vita. La lontananza mi ha avvicinato a lei, mi ha dato quello che nessuno mi ha mai dato in vita mia. Vorrei andare da lei”