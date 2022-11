GF Vip 7, Luca Salatino in lacrime, l’ex tronista di Uomini e Donne si è lasciato andare ad un pianto liberatorio. In queste settimane Luca è stato spesso nel ciclone. L’ultimo caso riguarda il suo faccia a faccia con Attilio Romita con il quale sono volate parole grosse. Per chi non avesse seguito a fare scoppiare lo scontro tra Attilio Romita e Luca Salatino sarebbe stato un paio di scarpe. Secondo quanto il giornalista ha raccontato a George Ciupilan e Giaele De Donà, l’ex tronista di Uomini e Donne lo avrebbe accusato di avere messo le sue scarpe nella valigia di Amaurys Perez.



Attilio sostiene che Luca lo avrebbe aggredito verbalmente: “Aggressione mi sembra troppo. Se tu pensi che io ti abbia fatto un’aggressione…io sono venuto a scusarmi, ma se tu dici “alla mia età”, secondo me in queste situazioni non c’è età. Sono venuto qui a chiederti scusa perché sono un ragazzo rispettoso e ti ho portato sempre rispetto. Io al contrario tuo, non ti ho mai riso in faccia. Comunque io sono venuto qui, se ti va bene, altrimenti non so che dirti”.

GF Vip 7, Luca Salatino in lacrime pensando alla fidanzata Soraia



Una versione che l’ex mezzobusto del Tg1 ha rispedito indietro: “Se alzi la voce e cerchi di aggredirmi, io ti faccio arrestare in diretta”. E, neanche a dirlo, questa sua frase è già diventata un cult sui social. intanto oggi Luca Salatino stamattina non è riuscito a trattenere le lacrime nel ricordare quanto sia importante per la sua vita la fidanzata Soraia Allam Ceruti.



Per lei ha usato parole d’amore molto emozionanti, che hanno fatto commuovere anche Daniele Dal Moro che ha provato a consolarlo. “Al di là della mia famiglia, non ho mai avuto persone che mi hanno voluto veramente bene. E quando trovi persone vicine a te che veramente danno un valore aggiunto a te, vedi che ti vogliono bene, è una cosa importante per me” ha detto con la voce rotta dal pianto.



Poi ha continuato:” La mia donna deve stare sempre con il sorriso, ho sempre visto mia madre soffrire, anche per amore. Spero che Soraia quando mi guarda sia orgogliosa di me. Ho bisogno del suo amore, credo di amarla più della mia vita. La lontananza mi ha avvicinato a lei, mi ha dato quello che nessuno mi ha mai dato in vita mia. Vorrei andare da lei”. Parole quest’ultime, che hanno spinto Daniele a intervenire: “Non puoi mollare ora”.

