Al GF Vip 7 scatta il bacio tra due concorrenti. L’episodio boom si è registrato la notte tra il 2 e il 3 novembre nella casa più spiata d’Italia. A riportare le informazioni è il sito Leggo, anche se sono già diversi i video postati in rete dagli utenti, che hanno immortalato il momento clou. A fare notizia era stato un altro avvenimento, che ha visto come protagonista la cantante Wilma Goich, attaccata dal popolo del web per un gesto spinto. Infatti, ha deciso di stare al gioco e di fare qualcosa di veramente sensuale alla sua veneranda età.

Nel corso della serata al GF Vip 7 c’è stato un bacio tra due concorrenti. E proprio in quei frangenti si è materializzato anche il gesto di Wilma. Lei doveva ballare in modo sexy, mentre era intenta a mangiare una banana, e lo ha fatto senza alcun problema. La cantante ha iniziato a danzare in maniera sensuale mettendosi in bocca il frutto e il resto dei compagni di avventura l’ha osannata. Da casa invece le reazioni non sono state affatto positive, infatti uno dei commenti è stato: “Ma cosa sta facendo? Che degrado”. Oppure: “Mamma che pietà questa scena”, “Questa settima edizione inizia davvero a deludere”.

Leggi anche: “Fai pietà”. GF Vip 7, Wilma Goich choc: tutti contro di lei. Subito putiferio: “Alla tua età”





GF Vip 7, bacio tra due concorrenti: chi sono

Al GF Vip 7 c’è stato dunque un bacio tra questi due concorrenti, mentre in precedenza un momento simile aveva visto come protagonisti Nikita Pelizon e Daniele Dal Moro. Durante il gioco obbligo o verità, questi gieffini hanno iniziato a scambiarsi degli abbracci molto affettuosi e hanno cominciato a danzare. Poi ad un certo punto si è verificato l’impensabile: un bacio sulle labbra che ha scatenato tutti. Subito dopo i telespettatori hanno invaso la rete, commentando l’incredibile episodio di cui vi abbiamo parlato.

Il bacio è scattato tra Attilio Romita e Patrizia Rossetti e questa è stata la reazione degli internauti: “Questo bacio tra Patrizia e Attilio ha svoltato la serata”, “Secondo me si piacciono, io li vedo benissimo insieme. Peccato che lui sia impegnato”, “Quasi 10mila visualizzazioni in 15 minuti per gli over, ma di cosa stiamo parlando? Noi dobbiamo trovare il nome per questa ship”. Quindi, c’è chi fa il tifo per questa possibile nuova coppia al GF Vip 7, anche se le possibilità che ciò accada sono decisamente ridotte al lumicino, essendo lui legato ad una donna.

La notte scorsa il GF Vip 7 è stato colpito da questa notizia improvvisa sul nuovo concorrente, che non proseguirà la sua quarantena propedeutica all’ingresso nel programma Mediaset. Secondo le ultime anticipazioni di Blasting News, nell’appuntamento del 3 novembre potrebbero entrare 5 vipponi, oppure 3 e il resto lunedì 7.