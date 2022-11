Incredibile quanto successo al GF Vip 7. Wilma Goich è stata protagonista di un gesto, che ha immediatamente scatenato la reazione degli utenti. Il video ‘hot’ ha fatto il giro del web, infatti è stato subito pubblicato sul social network Twitter. La serata del 2 novembre è stata caratterizzata da un gioco, che è diventato anche spinto col passare dei minuti, e quando le è stato chiesto di fare una cosa nello specifico, lei non si è tirata indietro e ha scioccato anche gli altri concorrenti, che non si aspettavano questo suo gesto.

Recentemente al GF Vip 7 Wilma Goich ha avuto uno screzio con Nikita Pelizon. La prima ha affermato: ““Il mio vino è sparito. Io me ne andrei già a letto per quanto sono inca…ata. Perché a me le persone maleducate non mi piacciono. E porca misera, porca tra”. E ancora Wilma: “Lo fanno senza pensarci? No, no, no, no, no! E non è lo stesso discorso di chi sporca o lascia le tazze e i piatti da lavare. Questo è ben peggio. Qualcuno è venuto qui ed ha bevuto dal mio bicchiere! E dai non ci sto. Se lascio un bicchiere uno non può prendere e bere perché gli piace”.

GF Vip 7, Wilma Goich provoca con una banana: pubblico impietrito

Nel corso di una giornata all’insegna del divertimento al GF Vip 7, Wilma Goich ha preso parte insieme agli altri concorrenti al gioco obbligo o verità. E quando a lei le è uscito l’obbligo, è stata costretta a fare qualcosa di davvero molto piccante. Nonostante la sua età non più giovanile, ha deciso di non rinunciare a quell’obbligo e ha lasciato tutti a bocca spalancata. Gli altri inquilini della casa più spiata d’Italia sono scoppiati a ridere e non riuscivano più a smettere. Ma andiamo a vedere insieme cosa è successo nei particolari.

Wilma Goich doveva ballare in modo sexy, mentre era intenta a mangiare una banana, e lo ha fatto senza alcun problema. La cantante ha iniziato a danzare in maniera sensuale mettendosi in bocca il frutto e il resto dei compagni di avventura l’ha osannata. Da casa invece le reazioni non sono state affatto positive, infatti uno dei commenti è stato: “Ma cosa sta facendo? Che degrado”. Oppure: “Mamma che pietà questa scena”, “Questa settima edizione inizia davvero a deludere. L’unica cosa che gioca a vantaggio è che non c’è una controprogrammazione decente”.

MA LA VECCHIA COSA CAZZO FAAAA



Io potrei essere benissimo Alberto a terra#gfvip pic.twitter.com/9O55OYFhWk — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 2, 2022

Altri hanno sottolineato le reazioni degli altri vipponi, come Alberto De Pisis che si è lanciato per terra perché super divertito e allo stesso tempo sconvolto. Grasse risate anche da parte di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, mentre altri utenti hanno sottolineato il fatto che “Wilma sembrava ubriaca”.