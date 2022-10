Ci risiamo, ennesimo scontro tra Wilma Goich e Nikita Pelizon al GF Vip 7. Stavolta per via del vino. È successo tutto durante la festa che la produzione del Grande Fratello Vip ha organizzato per i Vipponi della settima edizione. Chi segue il programma lo saprà: sono state messe a disposizione dei concorrenti alcune bottiglie di vino. Naturalmente, come ogni anno, gli alcolici sono contati e questo spesso porta a litigi e scontri. E naturalmente la cosa non poteva che degenerare.

Protagonista della vicenda la solita anima calda di Wilma Goich. Proprio durante il party, l’ex moglie di Edoardo Vianello, ha lasciato incustodito il suo bicchiere di vino. Poco dopo, quando è andato a riprenderselo, si è accorta che era completamente vuoto. Apriti cielo: la Goich neanche a dirlo è andata fuori di testa e ha puntato il dito contro Nikita Pelizon. “Il mio vino è sparito. Io me ne andrei già a letto per quanto sono inca…ata. Perché a me le persone maleducate non mi piacciono. E porca misera, porca tra”.

Ennesimo scontro tra Wilma Goich e Nikita Pelizon al GF Vip

E ancora Wilma: “Lo fanno senza pensarci? No, no, no, no, no! E non è lo stesso discorso di chi sporca o lascia le tazze e i piatti da lavare. Questo è ben peggio. Qualcuno è venuto qui ed ha bevuto dal mio bicchiere! E dai non ci sto. Se lascio un bicchiere uno non può prendere e bere perché gli piace”.

E conclude: “Uno trova un bicchiere di vino, lo prende e beve? Ma siamo impazziti? Non è il loro e non possono bere. Era l’unica goccia che avevo. Adesso mi svesto e me ne vado a dormire. No, non me ne frega niente, un ca**o, chiaro?!”. A seguire Nikita Pelizon ha confessato l’accaduto e ha chiesto scusa, spiegando di aver preso per sbaglio il bicchiere.

Naturalmente Wilma Goich non la perdona e dice: “Sorriso di me…a, non me ne frega un cao del perché ha il sorriso, non me ne frega niente della maschera che ti metti. Qui ognuno si inventa quello che vuole”. La cantante ha inoltre accusato la giovane coinquilina di voler a tutti i costi creare dinamiche – come il presunto flirt con George Ciupilan – per far parlare di sé al Grande Fratello Vip. Insomma, le cose tra quelle due si stanno scaldando non poco.

