Al GF Vip 7 Antonella Fiordelisi ha tirato fuori un argomento molto delicato, che riguarda il suo privato. Finora non era mai uscita questa sua parte nella sua esperienza nel reality show di Alfonso Signorini, ma nella giornata del 22 ottobre si è sfogata con il compagno di avventura Alberto De Pisis mentre si trovavano a pranzo. Nonostante lei abbia sempre mostrato di essere una ragazza molto felice e estroversa, ha qualcosa di irrisolto nella sua famiglia e avrebbe tanta voglia di risolvere la questione.

Invece fuori dal GF Vip 7 su Antonella Fiordelisi è scoppiata una bomba riguardante la sua vita sentimentale. Pare che lei e Massimo Giletti abbiano avuto una liaison e a provarlo, come detto, ci sono alcuni scatti di Chi risalenti ai mesi scorsi. Nelle immagini i pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, i due, in atteggiamento intimo, passeggiano per le vie di Brera fino a recarsi in una gioielleria. La concorrente e il conduttore di Non è L’arena, quindi, si conoscerebbero molto bene.

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi si sfoga: “Non vedo anni mia sorella”

Nelle scorse ore al GF Vip 7 Antonella Fiordelisi si è lasciata sfuggire un racconto molto triste, inerente la sua famiglia. Ha infatti un rapporto tutt’altro che positivo con un componente familiare, che addirittura non riesce a vedere da diversi anni. Ci ha provato in tutti i modi ad invertire la tendenza, ma finora non è stata in grado di superare le difficoltà. La sua speranza è l’ultima a morire e anche lo stesso Alberto l’ha tranquillizzata, dicendole che prossimamente potrebbe anche palesarsi nel programma.

Antonella Fiordelisi si è soffermata sul suo mancato legame con la sorella maggiore. Le due hanno la mamma in comune, ma papà differenti e la sorella non vuole più saperne nulla della gieffina e della madre. Non avrebbe mai superato la separazione dei genitori e quindi non avrebbe accettato il fatto che la donna si sia rifatta una vita, concependo poi un’altra figlia che è Antonella. Nonostante la vippona abbia provato ad avere contatti con lei, non ha mai ricevuto risposte e non crede che ce ne possano essere in futuro.

De Pisis ha detto: “La mamma è la mamma, è la cosa più preziosa che abbiamo nella vita”. A quel punto si è intromesso anche Luca Salatino, che ha consigliato ad Antonella di ricontattarla per provare a chiarirsi una volta per tutte. Ma la concorrente non è apparsa molto convinta e teme che il problema non si risolverà presto.