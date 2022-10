Antonella Fiordelisi e Massimo Giletti. Proprio così, mentre l’influencer ed ex schermitrice si trova nella casa del GF Vip 7, fuori esce il gossip boom sulla frequentazione con il giornalista e conduttore di La7. E non si tratta solo di una voce, perché sulle pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine – settimanale diretto dal conduttore del Grande Fratello Vip – ci sono anche le prove fotografiche.

Antonella Fiordelisi e Massimo Giletti hanno avuto una liaison e a provarlo, come detto, ci sono alcuni scatti di Chi risalenti ai mesi scorsi. Nelle immagini i pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, i due, in atteggiamento intimo, passeggiano per le vie di Brera fino a recarsi in una gioielleria.

Antonella Fiordelisi e Massimo Giletti insieme: le foto

La concorrente e il conduttore di Non è L’arena, quindi, si conoscerebbero molto bene stando agli scatti usciti su Chi Magazine e chissà se nelle prossime settimane Alfonso Signorini, direttore della rivista, chiederà qualcosa in merito alla vippona. “Le immagini risalgono allo scorso luglio, due mesi prima che la campionessa di scherma entrasse nella Casa di Cinecittà”, si legge su Chi.

Nelle foto di vedono Antonella Fiordelisi e Massimo Giletti mentre passeggiano a Milano, in zona Brera. “Nelle immagini che vedete su Chi Giletti, che è seguito dalla scorta a causa delle minacce ricevute per le sue inchieste giornalistiche, va a prendere Antonella in zona Brera, la accompagna in gioielleria, ma solo perché lei aveva una commissione da svolgere, e poi si dirige con la ragazza a prendere un aperitivo”.

Nell’articolo di Chi, altri dettagli sulla serata tra Antonella Fiordelisi e Massimo Giletti: “Al termine, i due entrano nello stesso portone. Una frequentazione breve, che è terminata quando il giornalista è andato in vacanza in Sicilia a riflettere e Antonella si apprestava ad affrontare il Grande Fratello Vip”. Sessant’anni compiuti il 18 marzo, Massimo Giletti, conduttore tv di La7, ha fatto spesso notizia anche per la sua vita privata, dato che, almeno ufficialmente, non si è mai legato stabilmente a una donna.