Antonella Fiordelisi: età, altezza e peso e altre curiosità sulla schermitrice, modella, influencer ed ex fidanzata di Francesco Chiofalo. Giovanissima esordisce in serie A2 e nella Nazionale Under 20, ma nel 2017 si classifica al terzo posto ai campionati italiani cadetti e giovani di Cagliari nella specialità della spada. Il vero motivo della sua popolarità è dovuta a una polemica polemiche scaturita da un apprezzamento di Gonzalo Higuain, all’epoca calciatore della Juventus.

In risposta ad un fan che le chiedeva come avesse fatto a conoscere Evra ed il “Pipita” lei rispose: “Higuain che su Instagram mi chiede la foto del culo…che malato”. Poi si scoprì che, in realtà, quella era solo una parte di tutta la conversazione, che in realtà lui le aveva chiesto la foto del lato b per vedere se non era photoshoppato e lei, ironicamente, gli aveva risposto con un suo selfie. Il calciatore aveva risposto con una serie di emoji con le risate.





L’uscita di Antonella Fiordelisi fece molto arrabbiare il calciatore, che poi la bloccò sui social. La stessa schermitrice si scusò pubblicamente per aver riportato il fatto e per avergli dato del malato in pubblico. Amante dei tatuaggi, ha iniziato a diventare sempre più popolare proprio dopo le voci dei presunti flirt con un paio di calciatori e alla sua storia con Francesco Chiofalo, ex protagonista di Temptation Island, influencer e pupo dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione.

La ragazza è diventata famosa anche per essere stata fidanzata con un ex tronista di Uomini e Donne: Amedeo Barbato. Nel 2019 Antonella Fiordelisi è stata eletta sportiva più seguita d’Italia ed è laureata in Scienze Politiche. È stata testimonial del brand di abbigliamento Bacissimi e nel 2014 ha vinto la quattordicesima edizione di Miss Granata.

Secondo il gossip, nonostante la giovane età, Antonella Fiordelisi si sarebbe sottoposta a un intervento di mastoplastica additiva ma anche ad altri interventi chirurgici, tanto che in alcune foto del passato, è praticamente irriconoscibile. Nel 2022 è entrata nel cast della settima edizione del Grande Fratello Vip. Antonella Fiordelisi: età, altezza e peso. L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo è nata a Salerno il 14 marzo del 1998. La sua altezza è di 180 centimetri per un peso di circa 60 chili.

