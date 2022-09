Pamela Prati al GF Vip 7. L’ex stella del Bagaglino torna nella Casa, alla corte di Alfonso Signorini che darà il via a questa nuova e attesissima edizione lunedì 19 settembre 2022. I nomi di tutti i vipponi dovevano rimanere top secret ma sono usciti solo da pochi giorni, ‘spoilerati’ dal sito di Davide Maggio.

Quello della showgirl sarda, però, era ufficiale già da tempo. E poco dopo la notizia era arrivato il commenti di Eliana Michelazzo, una delle protagoniste del caso Mark Caltagirone insieme a Pamela Perricciolo. “Al momento non mi va di rilasciare alcuna dichiarazione (giornalisti non chiamatemi, grazie). Ho letto tutti i messaggi che mi avete mandato. La verità la sappiamo entrambe. Ma il tempo sarà galantuomo. Ne sono certa. Grazie a tutti”, ha scritto sui social.





Pamela Prati GF Vip 7, la promessa prima di entrare

Il GF Vip 7 non sarà proprio una novità per Pamela Prati. Aveva già partecipato nel 2016, alla prima edizione del reality condotto da Ilary Blasi. In quell’occasione rimase nella casa per circa 20 giorni, prima di essere espulsa per la sua continua violazione del regolamento. Quindi la sua frase diventata virale all’ennesimo tentativo di ‘scappare’ dalla Casa.

“Chiamatemi un Taxi, portatemi le valigie”, aveva detto Pamela Prati. Parole che sono rimaste nella storia del reality show. Succederà di nuovo? Forse no, vista la sua promessa sui social a poco all’ingresso al GF Vip 7. Ma va fatto un passo indietro: prima di rientrare nella Casa più spiata d’Italia la showgirl è tornata su Twitter, dove è balzata subito in tendenza.

Torno su Twitter dopo anni e sono già in tendenza? Grazieeeee ❤️#gfvip #pamelaprati — Pamela Prati (@PamelaPrati_) September 15, 2022

“Torno su Twitter dopo anni e sono già in tendenza? Grazieeeee”, ha scritto. Ed è bastato questo tweet per far impazzire il suo pubblico e anche per strapparle una promessa. A una fan che le ha chiesto di provare a rimanere al GF Vip 7 il più a lungo possibile questa volta, Pamela Prati ha risposto con un cuore. “Pamela ti voglio bene, rimanici in quella casa o mi dovrò legare fuori dalla porta per non farti uscire”, le ha scritto un’altra. E lei: “Promesso”. Manterrà la parola?

