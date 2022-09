Pamela Prati al GF Vip 7 ma solo a una condizione. La showgirl anni fa finita al centro delle polemiche per il Mark Caltaginore gate sarà una delle concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini con opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

“So che c’è un forte desiderio da parte del pubblico di rivedermi lì e, se dovesse accadere, io ne sarei felicissima. Adesso sono una donna libera e riuscirei a vivere meglio l’esperienza del GF Vip. Oggi potrei finalmente mostrare una Pamela diversa”, aveva raccontato qualche tempo fa parlando di una probabile partecipazione al GF Vip 7.





Pamela Prati al GF Vip 7: “Denuncia Mediaset e D’Urso archiviate”

Sul settimanale Chi Pamela Prati ha ufficializzato la sua partecipazione in veste di concorrente alla settima edizione del Grande Fratello Vip. “Il GF Vip ti spinge a superare le inevitabili difficoltà e a provare ad andare d’accordo con tutti. Cercherò i miei spazi anche perché sono una signora, ho la mia età. Mi piacerebbe farmi degli amici anche nella Casa. Sono passati sei anni dalla mia prima partecipazione, sono cambiata”, ha affermato la Prati.

Pamela Prati al GF Vip 7 ma solo dopo aver raggiunto un accordo con Mediaset. A dare la notizia Alessandro Rosica sulla pagina Instagram Investigatoresocialofficial: “Siamo caduti proprio in basso. Nullità fatta a persona. Per entrare ha dovuto ritirare le querele fatte ai programmi. Giusto compromesso”, ha scritto l’esperto di gossip facendo riferimento alle denunce della Prati a Mediaset e in particolare a Barbara D’Urso.

Le denunce erano partite dopo il caso Mark Caltagirone, quando Pamela Prati era la protagonista indiscussa del gossip del momento tra interviste e ospitate sul fantomatico fidanzato e futuro marito. “Sono in causa con Mediaset e con colei che ha divulgato delle cose bruttissime sulla mia persona… Barbara D’Urso”, aveva raccontato la showgirl durante la sua intervista a Belve. Ora sembra tutto archiviato e Pamela Prati è pronta per il GF Vip 7.

