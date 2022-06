Ultima puntata di Non è l’Arena su La7. E proprio pochi istanti prima del termine e dei ringraziamenti, Massimo Giletti imbarazza lo studio. Ma cosa è successo? Domenica 19 giungo si è chiusa la stagione del programma in onda sul La7 e da quello che si sa, il programma riprenderà a settembre. Naturalmente il padrone di casa ha voluto ringraziare tutti i telespettatori e anche a tutti i suoi collaboratori che l’hanno accompagnato in questa avventura, complessa durante quest’ultimo anno.

Massimo Giletti ha quindi detto: “Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno seguito in questa stagione. Soprattutto voglio ringraziare tutti i redattori che mi hanno supportato in queste puntate che ci hanno accompagnato fino qui”. Ma è poco prima di questa frase che il conduttore romano imbarazza lo studio con una domanda choc alla sua ospite. Fianco a lui infatti c’è l’attrice di film per adulti, Eveline Dellai, protagonista di un servizio del programma di Giletti.

Massimo Giletti imbarazza lo studio di Non è l’Arena

Come ultima domanda alla professionista, il presentatore chiede: “Ci può essere sesso con amore?”. La donna appare alquanto imbarazzata e prova a rispondere a denti stretti: “Credo di sì”. Massimo Giletti però non molla la presa e ribatte: “Lei ha mai provato amore facendo sesso?”. A questo punto Eveline Dellai, sempre più spiazzata, risponde seccamente di no.

Massimo Giletti imbarazza lo studio ma non si placa la sua voglia di informazione e chiede all’attrice: “No? Mai?”. A questo punto l’attrice hard ribatte: “No, mai”. Il padrone di casa a questo punto chiude così: “Lei è ancora giovane, può ancora trovare l’amore da coniugare con il sesso”. Massimo Giletti imbarazza lo studio, c’è il gelo tra il pubblico e gli addetti ai lavori, ma anche da parte della sua ospite.

#nonelarena Ultima puntata di questa stagione di Non è l'Arena, i saluti e ringraziamenti di Massimo #Giletti https://t.co/skovxo9L0M — Non è l'Arena (@nonelarena) June 19, 2022

Forse ignaro di tutto però, Massimo Giletti continua a testa bassa col suo lavoro. Così, dopo un attimo di vuoto, il conduttore inizia i ringraziamenti per la stagione. In tanti però hanno notato quel curioso particolare: il volto della Dellai resta di un’espressione quasi allibita. Poi Giletti saluta, ma non prima di dire alla giovane: “Lei adesso viene con me”. Che momento di grande tv.

