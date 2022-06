Per molti uno spettacolo indegno quello di Massimo Giletti in diretta da Mosca a Non è l’Arena. In tanti hanno infatti criticato aspramente il conduttore e giornalista tv per la “pessima” figura in onda su La7. Ma di cosa parliamo esattamente? Chi segue il programma sa bene che non è stata una puntata facile quella del 5 giugno 2022 per Giletti. Come dicevamo, Giletti era in collegamento dalla Russia quando è improvvisamente svenuto.

A quel punto, chi ha visto il video sa di cosa parliamo, c’è stato un attimo di panico in studio. La conduttrice per una sera, Myrta Merlino, è completamente andata nel panico e ha lanciato la pubblicità. Poco dopo, molto più tranquilla, è tornata a condurre con in collegamento il suo amico Massimo Giletti in diretta da Mosca, stavolta seduto e con un colorito tutt’altro che acceso. Ma attenzione, perché lo svenimento del conduttore non è stato l’unico avvenimento preoccupante della puntata.

Massimo Giletti: età, altezza, peso. Fidanzata, ex compagna, vita privata





Massimo Giletti in diretta da Mosca: “Nei guai con La7”

In effetti c’è stato anche un forte scontro con Alessandro Sallusti e la produzione del programma (e lo stesso Giletti). Il direttore di Libero ha attaccato il conduttore accusandolo di “asservimento totale alla peggiore propaganda che ci possa essere”, riferendosi a quella russa. Parole durissime quelle di Sallusti su Massimo Giletti in diretta da Mosca.

A quel punto l’ospite ha perso la pazienza anche dinanzi all’intervista alla portavoce di Lavrov arrivando al punto di abbandonare la trasmissione. Prima di farlo ha di nuovo attaccato Giletti. Poco dopo lo svenimento e non se ne è più parlato. Ora però è Dagospia a tornare sulla vicenda spiegando che secondo un’indiscrezione Massimo Giletti in diretta da Mosca avrebbe fatto un bel casotto.

"Sallusti":

Perché ha abbandonato il collegamento a #NonelArena dopo l'intervista di Massimo #Giletti alla portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharovapic.twitter.com/e7XvBn73l6 — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) June 6, 2022

“Si vocifera che Giletti verrà fatto a filetti da Urbano Cairo”, scrive Dago. Ora non ci resta che capire se si tratta dell’ennesima voce mai confermata che non porterà a nulla o di un fatto concreto. Quello che molti si chiedono però è: il rimprovero in arrivo da parte di Urbano Cairo avrà delle conseguenze? Nessuno lo sa con certezza, è solo un rumors nei corridoi.

“Massimo, oddio, aiutatelo”. Non è l’Arena, Giletti sviene in diretta tv: Myrta Merlino nel panico