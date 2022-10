Sara Manfuso contro Sonia Bruganelli. I rapporti tra l’ex gieffina e l’opinionista del reality condotto da Alfonso Signorini non sono mai stati idilliaci. Come ricorderete Sara è stata la quarta concorrente del GF Vip 7 a uscire dalla Casa. Lo ha fatto di sua spontanea volontà, sottolineando: “Sono contenta di esserci stata. Però dopo quello che è successo non ci riesco. Non sto bene. Il punto è che non posso stare qui con questo stato d’animo e non ci riesco proprio”.

Tutto è nato con quanto accaduto a Marco Bellavia, isolato dal gruppo dopo aver manifestato il suo malessere. I concorrenti sono stati accusati di essere insensibili e anzi addirittura di aver bullizzato il coinquilino. Sara Manfuso ha cercato di sottrarsi alle critiche affermando di essere stata vicina a Marco. Ma un video, diffuso proprio da Sonia Bruganelli, l’ha smascherata facendo vedere che anche lei ha avuto le sue responsabilità.

Sonia Bruganelli e le frecciate a Sara Manfuso

Anche prima che Sara Manfuso uscisse Sonia Bruganelli aveva twittato: “Ma davvero Sara Manfuso vuole uscire? Che grande perdita per il programma…”. Insomma tra le due non scorre certo buon sangue. Ora che Sara è uscita ha potuto recuperare tutto quello che l’opinionista ha dichiarato sul suo conto.

“Non si rende conto del posto in cui lavora – le parole di Sara Manfuso riportate da Blogtivvu – va nella direzione contraria a quella del conduttore, sembrava che il suo sport preferito fosse quello di attaccarmi. Le offese che mi ha fatto sui social? Non potevo difendermi, o fai l’opinionista in studio, e quando esci non fai campagne di fango contro di me. Quando ero nella Casa faceva dei tweet anche contro mio marito, mi ha detto giudico solo quello che vedo nella casa, bugiarda!”.

Ma davvero Sara Manfuso vuole uscire? Che grande perdita per il programma… — sonia bruganelli (@SBruganelli) October 5, 2022

Sara Manfuso poi, ospite a Verissimo, è tornata sul video in cui parla di Marco Bellavia: “Sonia ha ripreso dei miei video in cui io parlavo e dicevo ‘Marco è il caso se va a casa se sta così‘. C’è l’ilarità del contesto, ma questo video precede il caso di Marco disteso a terra. Era un periodo borderline su cui ci chiedevamo se Marco stesse bene o no”.

