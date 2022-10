Sara Manfuso, detto fatto: si è ritirata dal GF Vip 7 dopo due settimane di reality. Aveva annunciato la volontà di abbandonare il gioco durante la puntata di lunedì scorso: “Dopo ciò che è accaduto io non posso restare qui. Non ci siamo resi conto, ma è successo. Ho una carriera e dei valori. Io lotto per certi temi e non mi vivrei bene quest’esperienza. Quindi è inutile restare, anzi sarebbe un problema perché non starei bene con tutti voi”.

Poi, dopo diversi ‘avvertimenti’, nel pomeriggio di mercoledì 5 ottobre 2022 l’opinionista è passata dalle parole ai fatti. Dopo uno stop di diverse ore, quando è ripresa la diretta del GF Vip 7, a quanto pare sospesa per banali problemi tecnici nonostante i sospetti degli utenti, il pubblico ha visto le immagini dell’uscita di scena di Sara.

Sara Manfuso ritirata dal GF Vip 7: il vero motivo

E così è successo davvero: Sara Manfuso si è ritirata. Salgono dunque a 4 i vipponi che per un motivo o per un altro hanno lasciato la Casa più spiata d’Italia nel giro di una manciata di giorni: Marco Bellavia, Ginevra Lamborghini, Giovanni Ciacci e ora l’opinionista. Che ha abbracciato Elenoire Ferruzzi, Giaele De Donà e Antonella Fiordelisi e spiegato loro come mai ha deciso di lasciare il programma definitivamente.

“Ragazze sono tranquillissima, ho comunicato tutto ed ho spiegato i motivi anche a loro. Sono contenta di esserci stata. Però dopo quello che è successo non ci riesco. Non sto bene. Il punto è che non posso stare qui con questo stato d’animo e non ci riesco proprio – ha continuato la Manfuso – E appena esco contatto Marco e ve lo saluto. Alcuni valori li ho e li difendo a testa alta”.

Ma davvero Sara Manfuso vuole uscire? Che grande perdita per il programma… — sonia bruganelli (@SBruganelli) October 5, 2022

“Fuori dirò che non siamo tutti insensibili. Mi raccomando, vi voglio bene e vi seguirò da fuori. Un bacio e tranquille che tanto ci sentiremo fuori sicuramente non siate tristi”, ha aggiunto Sara Manfuso che si è poi ritirata. Sonia Bruganelli, con cui l’ormai ex vippona ha avuto degli scontri, ha subito commentato la sua uscita su Twitter: “Ma davvero Sara Manfuso vuole uscire? Che grande perdita per il programma…”.