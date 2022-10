Al GF Vip 7 ultimamente non si sta mai tranquilli e ora tutti a chiedersi se Sara Manfuso abbandona o no la Casa. Nel giro di pochi giorni già tre gli addii: Marco Bellavia, che si è ritirato, e poi fuori Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci. La prima squalificata, il secondo eliminato al televoto flash.

Ma anche l’opinionista durante la diretta di lunedì scorso ha detto a chiare lettere di voler lasciare. Anche lei è finita tra le inquiline della Casa che sono state più criticate per il caso Marco Bellavia e ha avuto anche un duro diverbio con Sonia Bruganelli.

Sara Manfuso abbandona il GF Vip 7? Cosa si è saputo

L’opinionista ha contestato il comportamento di Sara Manfuso che dopo un avvicinamento ha poi deciso di non aiutare il concorrente in difficoltà. Lei si è difesa ma dopo la puntata Bruganelli ha diffuso un video nel quale si evidenzia l’atteggiamento di leggerezza con cui la vippona si è espressa ai danni dell’ex conduttore di Bim Bum Bam.

E anche nei giorni successivi alla puntata Sara Manfuso ha confermato di non sentirsi più a suo agio nel reality. Veniamo a oggi: fonti vicine al programma di Alfonso Signorini fanno sapere al sito Fanpage che sarebbe effettivamente intenzionata a lasciare la Casa, sempre per la vicenda che ha visto protagonista Marco Bellavia.

Sara Manfuso non si sentirebbe più in grado di continuare, si legge sul portale e in queste ore gli autori del GF Vip 7 starebbero cercando di trovare un modo per farle cambiare idea e quindi convincerla a non abbandonare. In realtà gli utenti già ipotizzavano questo scenario dopo che la diretta su Mediaset Extra è saltata per ore ma a quanto pare è dipeso solo da problemi tecnici che nulla c’entrano con la vicenda.