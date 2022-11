Bufera al GF Vip 7 su Patrizia Rossetti. Una sua frase contro un concorrente sta facendo imbestialire moltissimi telespettatori, anche se per completezza di informazioni possiamo già anticiparvi che c’è anche chi ha difeso la gieffina elencando delle motivazioni ben specifiche. Ma sta di fatto che, secondo quanto riportato dal sito Novella 2000, lei si sarebbe resa protagonista di un atteggiamento decisamente spiacevole e sono state fatte delle accuse molto gravi nei suoi confronti. Il video incriminato è stato subito pubblicato sul web.

Al GF Vip 7 per Patrizia Rossetti queste non saranno ore molto semplici, visto che l’accaduto si è verificato a poco dalla diretta con Alfonso Signorini. C’è infatti chi ha chiesto già a gran voce l’intervento della produzione e dello stesso conduttore televisivo, anche se è prematuro ipotizzare se ci saranno in programma dei provvedimenti a suo carico. Certo, questa edizione è una delle più complicate nella storia della trasmissione e per il presentatore Mediaset ogni settimana c’è davvero tanto lavoro da fare.

GF Vip 7, Patrizia Rossetti nella bufera per frase su Alberto De Pisis

In un filmato postato in rete, all’interno della casa del GF Vip 7 Patrizia Rossetti si è lasciata scappare questa frase: “Comunque si deve dare una regolatina eh. Perché è un po’ checchina isterica. Molto, molto”. E immediatamente si è alzato un vero e proprio polverone, con diversi utenti che hanno invocato una punizione nei suoi confronti per queste parole, ritenute omofobe. Ma, come detto, alcuni hanno invece rivelato che l’artefice di quella frase non fosse lei, ma un’altra inquilina che si trovava nelle vicinanze di Patrizia.

Dunque, Patrizia Rossetti è stata accusata di aver utilizzato quella frase contro Alberto De Pisis. Ma alcuni utenti hanno invece difeso la donna: “Raga ma ce la fate? Ha detto “un pochettino isterica” checca non si sente nemmeno da lontano”, “Sentitelo bene in cuffia. Sono due le voci. Non è la Rossetti a usare quell’espressione. Direi Wilma Goich, ma non si vede, per cui non ci giurerei. La Rossetti aggiunge solo: ‘Eh molto molto'”. Ma chi l’ha attaccata ha aggiunto: “Lo ha detto eccome e ha pure abbassato la voce, pensava di non essere sentita”.

Intanto, Federica Panicucci ha fatto uno spoiler su Luca Salatino e su ciò che succederà in puntata: “Vi devo dare qualche anticipazione sulla puntata di stasera. Ci sarà il Grande Fratello Vip insieme ad Alfonso Signorini in prima serata. Come sapete ormai vi do qualche spoiler. Luca Salatino riceverà una visita importante e a seguito di questa visita dovrà prendere una decisione definitiva”.