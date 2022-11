“Che bomba”. Edoardo Tavassi, è già tutto pronto: arriva la notizia che cambia tutto

Edoardo Tavassi al GF Vip 7 è già una sorpresa più che positiva. Lui e i nuovi arrivati hanno portato una ventata di novità e il reality show sembra stia acquisendo sempre maggiori consensi. E parlando del fratello di Guendalina, è uscita una notizia fuori dalla casa più spiata d’Italia che lo renderà sicuramente orgoglioso. Non sappiamo se lui già lo sapesse o se comunque lo verrà a sapere nelle prossime settimane, ma la certezza è che lo vedremo ancora protagonista per molto tempo, se le indiscrezioni dovessero trovare conferme.

L’ingresso di Edoardo Tavassi al GF Vip 7 è stato accolto favorevolmente praticamente da tutti, visto che il pubblico di Canale 5 lo aveva già apprezzato a L’Isola dei Famosi. Intanto, novità per il programma di Alfonso Signorini. Non finirà a dicembre e la finale non è affatto vicina. Secondo quanto rivelato dai vertici di Mediaset, Signorini andrà avanti ancora per diversi mesi. Si farà tutto l’inverno e poi anche la primavera, visto che l’atto conclusivo dovrebbe verificarsi ad aprile 2023. Successivamente prenderà in mano le redini Ilary Blasi, che condurrà L’Isola dei Famosi.

Edoardo Tavassi, dopo il GF Vip 7 condurrà un programma

Il sito Gossip e Tv ha innanzitutto riferito che Edoardo Tavassi al GF Vip 7 ha subito rubato la scena a tutti, tanto da balzare nelle primissime posizioni in termini di gradimento. Allo stato attuale, se il reality show finisse oggi, lui sarebbe uno dei grandi favoriti alla vittoria. Stesso apprezzamento anche per Nikita Pelizon, quindi sarebbero loro coloro che si giocherebbero il successo. Ma quando la trasmissione chiuderà i battenti, per il fratello di Guendalina si prefigurano altri momenti indimenticabili. Vediamo cosa succederà.

A sganciare la bomba su Edoardo Tavassi è stato il settimanale Vero, che ha rivelato una grossa novità sul conto del gieffino. Dopo la partecipazione al GF Vip 7, dovrebbe esordire in veste di conduttore televisivo. Potrebbe condurre una trasmissione che sarebbe mandata in onda su Italia Uno. E si è appreso anche qualcosa in più sui temi che affronterebbe: riguarderà i giovani e i loro modi di vivere questa età. Ovviamente maggiori dettagli sul titolo e su altre particolarità potremo saperli nelle prossime settimane.

Edoardo Tavassi ha fatto uno scherzo ai concorrenti nelle scorse ore: ha detto di aver subito una squalifica per aver detto una frase che, da regolamento, non avrebbe mai dovuto pronunciare. Poco dopo anche Patrizia Rossetti è entrata nella parte e si è dimostrata davvero molto dispiaciuta. Ma dopo qualche istante la verità, prima si avvicina a Patrizia, poi la scosta e urla: “È uno scherzo, ci siete cascati, a cog…”.