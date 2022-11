Edoardo Tavassi e lo scherzo della squalifica al GF Vip 7. È appena entrato ed è già il vincitore morale di questa edizione, un po’ come è stato per l’Isola dei Famosi d’altronde. Il giovane è senza dubbio uno dei personaggi più simpatici che tutte le edizioni del reality abbia mai visto. Lui lo sa e lo sanno anche tutti gli altri. Ma è solo nelle ultime ore che il fratello di Guendalina ha dato il meglio di sé. A notte fonda, la new entry del GF Vip 7, con la complicità di Patrizia Rossetti, ha voluto prendersi gioco dei suoi compagni e ha quindi organizzato uno scherzo.

In pratica il concorrente ha fatto credere a tutti di essere stato squalificato dal gioco. Il video naturalmente sta facendo il giro del web, visto che le reazioni sono già iconiche. Nel filmato si vede Edoardo che piange, abbraccia la Rossetti e dice a tutti cosa è successo: “Mi cacciano”. È strano vederlo con le lacrime ed è per questo che ci cascano tutti. Tra loro i vipponi si sono guardati e si sono domandati cosa fosse accaduto.

Edoardo Tavassi e lo scherzo della squalifica al GF Vip 7

Così Edoardo ha spiegato di aver subito per l’appunto una squalifica per aver detto una frase che, da regolamento, non avrebbe mai dovuto pronunciare. Poco dopo anche Patrizia Rossetti è entrata nella parte e si è dimostrata davvero molto dispiaciuta. Qualche istante dopo ha provato a rassicurare Edoardo Tavassi, ma il ragazzo non ne ha voluto sapere.

EDOARDO TAVASSI IL GRANDE FRATELLO SEI TU, È RIUSCITO A FAR ALZARE DAL LETTO MEZZA CASA PREOCCUPATI PER LUI E PATRIZIA COMPLICE STO MALISSIMO#gfvip pic.twitter.com/Y272QAU62l — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 9, 2022

Anche gli altri concorrenti del GF Vip sono parsi molto scossi e qualcuno si è lasciato trasportare dalle lacrime del coinquilino. Sconvolto Edoardo ha iniziato ad urlare agli altri coinquilini, dicendo di aver rovinato tutto. Ma dopo qualche istante la verità, prima si avvicina a Patrizia, poi la scosta e urla: “È uno scherzo, ci siete cascati, a cog…”.

Sarah preoccupata, Patrizia che tiene il gioco dello scherzo ed Edoardo che fa le facce STO MALE ☠️#gfvip pic.twitter.com/3W3J7KFvPV — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 9, 2022

Qualcuno l’ha rincorso per picchiarlo a quel punto, come Micol. Altri si sono appoggiati ai mobili di casa per il forte spavento, tipo Antonino Spinalbese. Quasi tutti sono rimasti attoniti, senza espressione, quasi increduli di come tutto era stato dannatamente reale e plausibile. Bravo Edoardo Tavassi, fenomeno raro.

