C’è qualcosa tra Alberto De Pisis ed Edoardo Tavassi al GF Vip? Probabilmente per quest’ultimo no, ma per De Pisis un pensierino sì. Prima di raccontare cosa è successo e cosa è stato detto a riguardo, è interessante sapere che anche Edoardo Donnamaria è tornato a giocare con Alberto: “Quando esco da qua a te comunque una ripassata in padella te la do. Non sono stato con altri uomini, però te la meriti quindi te la do“.

Ed è proprio poco dopo questa battuta, che Alberto ha fatto riferimento ad un discorso di Edoardo Tavassi. Proprio mentre parlava con Donnamaria e Onestini, Alberto ha detto: “A proposito di questo discorso. L’altro giorno devo dire che mi è piaciuto molto Edo, no, non lui, Edoardo Tavassi. Perché ha fatto un discorso sincero che non tutti farebbero. Sì un pensiero suo sul non escludere nulla nel suo futuro. Lui ha detto che non si stupirebbe affatto se un giorno per un ragazzo, piuttosto che per una ragazza trans“.

Niente da fare, il discorso fatto da Edoardo Tavassi non è andato in onda su Mediaset Extra: rimane solo quello che ha raccontato Alberto. E non è finita qui, perché tra i nuovi ingressi al GF Vip c’è chi ha fatto un vero e proprio coming out. Qualcuno infatti saprà che Micol Incorvaia, durante una chiacchierata con Giaele De Donà, ha fatto sapere che potrebbe tranquillamente fidanzarsi con una donna.

Questo discorso interessante su come alberto ed Edo T vivono la loro sessualità #gfvip#thepisis pic.twitter.com/MZ5g0k3trp — giuda (@sailorsartvrn) November 7, 2022

La nuova entrata ha rivelato che lei si innamora dell’anima di una persona e non solo del suo corpo. “Quindi tu sei stata con una ragazza? Anche io non avrei problemi. Sì sono così anche io, nel senso che potrei tranquillamente starci. Parlo proprio a livello di idea. Non nego che potrei proprio mettermi con una donna. Si parla di amore qui, nonostante sono giovane e non ho chissà quale esperienza”.

La potenza di Alberto De Pisis che si tira fuori dal triangolo perché sa di meritare di meglio rispetto all’essere la 2 scelta e al contempo incuriosisce Alfonso che nelle prossime puntate indagherà.

Lui è un pazzo sgravato, non ha paura di dire niente#GFVIP #edoberto #ThePisis pic.twitter.com/lRneti81wb — giuls 🦋 BTOB (7) (@giulsw_u) October 13, 2022

E ancora: “Però sono dell’idea che ci si innamora spesso dell’essenza di una persona. Si può provare amore per un’anima indipendentemente dal corpo. E sono d’accordo con te anche quando dici che il corpo delle donne è proprio bello. In più nella vita non ci si dovrebbe mai precludere nulla”. Staremo a vedere.

