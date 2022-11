GF Vip, tutti contro Oriana Marzoli. Anche se sarebbe meglio dire “tutte” contro Oriana Marzoli. Fin dal suo ingresso nella Casa l’attrice e modella venezuelana ha fatto subito parlare di sé. Si è immediatamente attirata le ire di Antonella Fiordelisi per le sue parole a Edoardo Donnamaria. “Prima è successo che sono andata in confessionale e quella ragazza, come si chiama? Oriana? Oriana? Subito si è avvicinata a Edoardo e gli ha detto: “Fai il tuo percorso”” ha spiegato Antonella.

“Appena sono uscita poi Edo mi ha riferito tutto. Questa già rompe le pa**e, vabbè. Questa la sistemo io, tranquilla. Già gliel’ho detto. Poi glielo dirò io non ti preoccupare” ha concluso Antonella Fiordelisi. Tra le due le cose non vanno affatto bene: “A me non mi interessa perché io sono fatta così istintiva – ha detto ancora Antonella – E sia chiaro che non è che non mi piace perché io giudico dall’apparenza, ha fatto una cosa che non doveva fare. Devo ignorarla? Ok domani la distruggo e poi non la considero più”.

Tutte contro Oriana Marzoli: cosa è successo

Adesso, comunque, pare che contro Oriana Marzoli ci siano anche altre vip della Casa. A quanto pare il problema è l’eccessiva esuberanza della modella venezuelana. La nuova inquilina mette spesso in mostra le sue forme esplosive passeggiando in bikini. Un comportamento che non piace ad Antonella Fiordelisi e Sofia Giaele De Donà.

La questione è già stata sollevata durante la puntata di lunedì 8 novembre. Antonella Fiordelisi, invitata da Alfonso Signorini a commentare il fatto ha dichiarato: “Mi è sembrato strano che in quella mattinata, che era molto fredda, lei con tre gradi abbia voluto allenarsi in bikini. Secondo me vuole mettersi in mostra”. Anche Sofia Giaele De Donà è dello stesso parere: “Cerca solo di attirare l’attenzione”.

Oriana Marzoli ha risposto alle critiche con un secco: “Mi alleno come voglio”. Poi è intervenuta anche Sonia Bruganelli che ha spezzato una lancia a favore dell’ultima arrivata: “Cara Antonella – le parole dell’opinionista del GF Vip – anche tu nei primi giorni sei stata spesso in costume, non mi pare che la situazione fosse diversa e non mi sembra nemmeno che tu ti sia lamentata quando era Gegia a essere sempre in costume”. Poi a Sofia Giaele ha detto: “Tu al posto di pensare ai bikini di Oriana dovresti pensare al tuo matrimonio. Settimana scorsa eri a piangere per tuo marito e in questi giorni hai continuato a far finta di niente come se nulla fosse”.

