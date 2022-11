Clamoroso avvenimento al GF Vip 7 con Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria protagonisti. In particolare è stata lei a compiere un vero e proprio gesto choc nei confronti del giovane concorrente, che non si aspettava certamente una reazione del genere dalla sua compagna di avventura. L’ex di Francesco Chiofalo, come scritto dal sito Novella 2000, è abbastanza infastidita e su di giri nelle ultime ore, soprattutto dopo l’ingresso nella casa più spiata d’Italia della sorella di Clizia Incorvaia, Micol, e di Oriana Marzoli.

A proposito di ciò che sta succedendo al GF Vip 7, prima di dirvi cosa ha fatto Antonella Fiordelisi ad Edoardo Donnamaria, questa è stata la giustificazione di Antonella sul suo astio nei confronti di Oriana: “Prima è successo che sono andata in confessionale e quella ragazza, come si chiama? Oriana? Oriana? Subito si è avvicinata a Edoardo e gli ha detto: “Fai il tuo percorso”. Appena sono uscita poi Edo mi ha riferito tutto. Questa già rompe le pa**e, vabbè. Questa la sistemo io, tranquilla. Già gliel’ho detto. Poi glielo dirò io non ti preoccupare”.

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi mette mani addosso ad Edoardo Donnamaria

In un filmato postato da un’utente, nella casa del GF Vip 7 Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria stavano discutendo con gli altri vipponi quando lei si è resa artefice di un comportamento censurabile. Che ha scatenato la reazione del pubblico. Il video è iniziato con Antonella che stava tentando di dire qualcosa alla coinquilina Patrizia Rossetti: “Scusa Patrizia, ma se lui fa. Se lui fa…”. Non ha nemmeno completato la frase perché subito lei è intervenuta bruscamente per zittirlo, facendo un gesto che ha fatto rabbrividire molte persone.

Non essendo stata in grado di terminare la sua frase, ha dato una manata sul collo e sulla spalla ad Edoardo, dicendogli: “Ti stai zitto, ti stai zitto?”. Il gieffino l’ha presa con filosofia, ridendo ed esclamando: “Oh, ma che ca*** fai? Ma che sei scema?”. Poi la situazione è ritornata alla normalità, ma indubbiamente i telespettatori non hanno gradito questa scena. Tantissimi i commenti negativi, che hanno preso di mira soprattutto la Fiordelisi. In tanti hanno anche invitato Donnamaria a prendere le distanze da lei e dunque ad allontanarsi.

Ma perché Edoardo si fa trattare così? Vi prego 🥶 #gintonic #gfvip pic.twitter.com/Mu3o617NLi — Giusymc98 🇮🇹🤍🖤CL16 🏎 NDG STAN ACCOUNT ✨ (@giusymc98) November 4, 2022

Questi alcuni commenti degli internauti: “Ma perché Edoardo si fa trattare così? Ti prego”, “Questa sta fuori, povera”, “Sta recitando anche lui”, “Ma questa Antonella è davvero ridicola e pazza, scappa Edoardo”, “Tutto questo da quando il padre le ha detto della ship”, “Aveva ragione Ginevra Lamborghini, devi scappare Edoardo”.