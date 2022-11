Antonino Spinalbese è l’uomo più conteso della Casa del GF Vip 7. Tutte le ragazze sembrano cader ai suoi piedi: l’ultima arrivata Oriana Marzoli ha già stretto un rapporto d’amicizia con lui e l’hiar stylist le ha organizzato uno scherzo mentre dormiva a letto. Poi ha consolato Antonella Fiordelisi che piangeva per via dell’incontro con l’ex durante l’ultima diretta. La spadista è apparsa particolarmente turbata dopo aver rivisto Gianluca Benincasa. Antonino Spinalbese le ha offerto una spalla su cui piangere e Edoardo Donnamaria non l’ha presa bene.

Antonino Spinalbese ha voluto ascoltare la ragazza e l’ha lasciata sfogare nella nella privacy del magazzino. “Lo so che hai sofferto anche tu per amore, per questo non ti vuoi affezionare vero?”, dice Antonella stretta nell’abbraccio dell’amico. “Tutti abbiamo sofferto per amore, ma questo non significa non potersi innamorare più. Magari non ho trovato la persona giusta, ma non smetto di cercarla”, le spiega lui. Donnamaria perde la pazienza, sia perché Antonella sta piangendo per il suo ex fidanzato, sia perché si sta sfogando con Antonino, che nella Casa è sempre stato una minaccia per lui. “Mi può dare fastidio se piange per un altro? Non sono proprio contento di vederla così. Perché ca*o ti vai a chiudere in magazzino”.

Leggi anche: “È troppo, fate qualcosa”. GF Vip 7: Antonino Spinalbese, bufera dopo quello che ha detto





GF Vip 7 Giaele De Donà gelosa di Antonino Spinalbese

E poi c’è il feeling tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà: è evidente tra loro c’è intesa e la modella è apparsa gelosa nei confronti del ragazzo. Soprattutto gelosa del rapporto che sta creando con le altre coinquiline, in particolare con Antonella Fiordelisi e con la new entry Oriana Marzoli. “Tu come ragazzo qui dentro mi piaci – dice Giaele -, ma non farei mai nulla con te perché i sentimenti sono altri e sono innamorata di mio marito. Non sono gelosa di te, ma del rapporto che abbiamo”

A far rimanere male la modella è in particolare il fatto che il compagno consideri la loro amicizia al pari di quella che ha con altre ragazze nella casa: “Se paragoni il nostro rapporto a quello che hai con Antonella, forse per te non sono così importante. In questi 50 giorni pensavo di aver trovato una persona importante, ma forse ci ho visto male io”. A questo punto Antonino Spinalbese prova a far capire all’amica il suo punto di vista.

“Non mi sembra di essermi comportato con te come mi sono comportato con altre persone perché sì, è vero, gioco e stuzzico anche le altre, ma di certo con nessuna altra credo delle situazioni in cui vengo da te”. L’hairstylist ha poi affrontato il discorso Antonella Fiordelisi, che dà piuttosto fastidio a Giaele De Donà: “Con lei ho un rapporto sentimentale come ho nei tuoi confronti, ma non ti sto dicendo sei uguale ad Antonella”. “Tu tratti tutte allo stesso modo, per te i rapporti sono tutti uguali, me l’hai appena confermato”, ha ribattuto la modella, che invece ha sempre sostenuto che il suo legame con il 27enne fosse diverso da quello con gli altri ragazzi.